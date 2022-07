«Populista», que «dinamita la propietat privada», genera «inseguretat jurídica» i amb pràctiques que recorden «alguns governs de Sud-amèrica». Així ha definit el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, els dos nous impostos anunciats pel Govern sobre la banca i les energètiques. El líder de la històrica patronal catalana ha sigut formalment reelegit quatre anys més al capdavant de l’entitat, sense necessitat de votació mitjançant davant l’absència de candidatures alternatives. Sánchez Llibre ha beneït la taula de diàleg entre el Govern i la Generalitat com a via per estabilitzar la situació política a Catalunya, després que aquest mateix cap de setmana Junts en renegués.

No title El president de Foment ha elevat el to contra el Govern durant el seu discurs d’investidura respecte als comunicats ja crítics després del debat de l’estat de la nació de la setmana passada. El líder patronal considera que Pedro Sánchez està alimentant un discurs en contra de les empreses, de «poders ocults, «senyors del puro» i «conspiracions mediàtiques» que les situa com «els dolents de la pel·lícula», dibuixant així la dicotomia entre «els poderosos» i la «classe mitjana treballadora». «Lamentem aquest tipus de mesures intervencionistes, que fan referència a la distribució dels beneficis empresarials, que poden recordar –qüestió que em preocupa molt– missatges i actuacions populistes d’alguns governs sud-americans. Probablement és una conseqüència de la influència i pes d’un dels dos socis, Unides Podem, en el Govern de l’Estat», ha declarat Sánchez Llibre. El president de Foment ha criticat la falta de diàleg amb els agents socials abans d’anunciar aquests dos nous impostos temporals, que busquen gravar els beneficis obtinguts per les principals referències del sector. I ha instat l’Executiu que abandoni qualsevol pretensió d’augmentar la fiscalitat de les companyies. Sánchez Llibre ha tornat a invocar la necessitat d’armar un pacte de rendes «entre treballadors, empresaris, funcionaris i pensionistes». Un pacte per distribuir els costos de l’escalada de l’IPC, en el qual de moment la meitat de les companyies han augmentat els seus marges de beneficis i els salaris creixen quatre vegades per sota de la inflació.