El primer ministre de Portugal, António Costa, i el president d’Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, han inaugurat a Portugal la gigabateria de Tâmega, una gran obra d’emmagatzematge hidroelèctric la construcció de la qual s’ha prolongat durant gairebé vuit anys i ha comportat una inversió de més de 1.500 milions d’euros.

A l’esdeveniment també hi han assistit el ministre de Medi Ambient i Acció Climàtica de Portugal, Duarte Cordeiro; el secretari d’Estat de Medi Ambient i Energia, João Galamba, i els presidents de les cambres municipals de Ribeira de Pena, Vila Pouca de Aguilar, Boticas, Chaves, Montalegre i Cabeceiras de Basto.

Prop de 200 persones entre proveïdors, empleats, autoritats locals, nacionals i periodistes d’Espanya i Portugal han sigut testimonis d’aquest esdeveniment, que suposa una fita internacional en l’àmbit de la tecnologia, l’obra civil i la inversió mediambiental.

Amb una capacitat de 1.158 MW, el sistema electroproductor de Tâmega és capaç d’emmagatzemar 40 milions de kWh, equivalent a l’energia que consumeixen 11 milions de persones durant 24 hores a les seves llars, i es converteix en un dels sistemes d’emmagatzematge d’energia més grans d’Europa.

El complex està conformat per tres centrals –Alt Tâmega, Daivões i Gouvães– i, gràcies a la seva capacitat de bombatge, pot emmagatzemar energia per utilitzar quan més es necessiti; un cicle d’eficiència energètica i de veritable economia circular que incrementarà la potència elèctrica total instal·lada a Portugal i evitarà l’emissió d’1,2 milions de tones de CO2 a l’any –sense quantificar molts altres milions més gràcies a l’energia renovable que podrà integrar en el sistema–, cosa que afavorirà la lluita contra el canvi climàtic

Aquesta gran obra d’enginyeria, en la qual han treballat diversos milers de persones, evitarà la importació de més de 160.000 tones de petroli a l’any, i es consolida com a motor socioeconòmic i de creació d’ocupació a la regió.

Així mateix, la construcció del complex en aquesta àrea del nord de Portugal ha comptat amb un ambiciós pla d’accions socials, culturals i mediambientals que beneficien set municipis, i al qual s’han destinat més de 50 milions d’euros.

Tal com ha assenyalat Ignacio Galán, el desenvolupament d’aquest gran complex ha sigut possible gràcies a l’entorn d’estabilitat jurídica i bon diàleg aconseguit pel Govern de Portugal en els últims anys. A més, aquesta infraestructura evidencia que les dues grans metes de la política energètica d’Europa, la independència energètica i la descarbonització, són perfectament compatibles sempre que es treballi en l’electrificació del sistema econòmic i productiu.

Durant la seva intervenció, Ignacio Galán també ha anunciat que la companyia podrà duplicar en els pròxims anys les inversions realitzades en la gigabateria, arribant als 3.000 milions d’euros, que destinarà a nous parcs eòlics i plantes solars ja en desenvolupament o construcció.

Iberdrola continua així la seva estratègia de creixement sostenible que l’ha posicionat com l’elèctrica d’Europa més gran, després d’invertir 140.000 milions d’euros en els últims 20 anys i de recolzar amb les seves compres més de 19.000 empreses, a través de les quals genera 400.000 llocs de treball. Només en contribucions fiscals, Iberdrola destina 8.000 milions d’euros cada any als més de 30 països on som presents.