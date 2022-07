Les exportacions de mercaderies a les comarques gironines van créixer un 21,8% al maig respecte a un any enrere, el que fa enfilar els guanys per vendes a l'estranger a un total de 683,3 milions d'euros. Tanmateix, aquesta xifra és la més baixa de Catalunya, ja que les altres tres províncies pugen més. La que més ho fa és Lleida (+41,8%), seguida per Barcelona (+27,4%) i Tarragona (+23,9%). En el global de Catalunya van augmentar un 26,9% interanual, el que va suposar 8.611,6 milions d'euros en vendes al llarg del mes de maig.

El gènere que destaca més en exportacions és el de l'alimentació, begudes i tabac, que van suposar el 40,5% de les exportacions totals a la província durant el mes de maig, per un valor de 276 milions d'euros, el que significa un augment del 15% respecte al maig de 2021. Els productes químics són els segons que més s'exporten a la província. Pugen un 20,9% interanual i suposen 113,3 d'euros en vendes a l'estranger, un 16,6% del total. Des de principi d'any, entre gener i maig, les exportacions van incrementar un 12,3%, també la pujada més baixa de Catalunya. Així, les empreses gironines han sumat un total de 3.087,6 milions d'euros en vendes. En aquest període de temps també destaquen les exportacions d'alimentació, begudes i tabac, en primera posició, seguit per les de productes químics.