Una casa o xalet a Catalunya per tan sols 60.000 euros? És possible, amb la necessitat de realitzar reformes en la majoria d'ocasions, però és possible disposar d'un immoble per aquest preu. La llista és àmplia: supera les 3.000 cases de segona mà que la banca té a la venda per tota la geografia espanyola. Alguns d'aquests immobles es troben a municipis costaners com Lloret de Mar, Malgrat de Mar o Castelldefels, entre d'altres.

La xifra fins i tot es redueix a uns 40.000 euros en cases d'àrees d'interior, com Sallent o Vilanova del Camí, si bé ateses les fotografies és evident la necessitat de completar reformes de gran importància. Les circumstàncies canvien en recórrer la resta de la geografia espanyola, quan s'evidencia que a Euskadi, per exemple, és inviable trobar una casa per menys de 100.000 euros, i la xifra es torna a rebaixar a partir dels 60.000 euros en localitats d'Andalusia i de Múrcia. El portal immobiliari Idealista subratlla la idoneïtat d'aquesta adquisició en l'actual escenari d'inflació descontrolada i incertesa econòmica.