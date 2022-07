Catalunya és al capdavant d’Espanya en empreses de la batejada com a Economia 4.0. La firma Atlas Tecnológico, seleccionada per a la fase Traction de Lanzadera, l’acceleradora i incubadora d’empreses creada per Juan Roig, fundador de Mercadona, ha elaborat una eina dinàmica en forma de mapa tecnològic que identifica un total de 1.633 empreses englobades en l’avançada tecnològica espanyola. D’aquestes, 504 estan establertes a Catalunya, 357 a la Comunitat de Madrid, 277 al País Valencià, 171 a Múrcia, 155 a Castella i Lleó, 106 al País Basc, 96 a Andalusia, 60 a l’Aragó, 41 a Galícia, 33 a Astúries, 21 a Navarra, 15 a Extremadura, 13 a Cantàbria, 10 a Castella-la Manxa, 9 a La Rioja, 7 a les Canàries i 1 a les Balears.

Segons l’oficina de promoció del Govern Acció, s’identifiquen moltes més empreses al sector i la xifra s’eleva a 1.111 en un informe elaborat aquest any, el triple que el 2017. Segons aquest estudi d’Acció, la facturació afegida és de 5.564 milions d’euros i genera més de 26.000 llocs de treball. El monitoratge i anàlisi de la Indústria 4.0 inclou també fronteres més difuses entorn de la digitalització de processos, robots autònoms, dades al núvol o la intel·ligència artificial. Un element clau d’aquestes empreses és que en el 45% tenen menys de 10 anys de vida i el 28,5% són ‘start-ups’. Malgrat la seva relativa inexperiència, més d’una tercera part són exportadores. Segons les dades d’Acció, la major part de les empreses englobades entorn de la indústria 4.0 estan especialitzades en temes de ciberseguretat, tot i que les que facturen més són les d’intel·ligència artificial i internet de les coses.

L’objectiu del mapa de la firma valenciana Atlas Tecnológico, concebuda com una eina dinàmica de vigilància tecnològica, és donar a conèixer les millors empreses del nostre país en l’entorn de la indústria i crear, d’aquesta manera, un ecosistema que afavoreixi el desenvolupament de projectes. Fonts d’Atlas Tecnológico asseguren que el 60% dels projectes empresarials relacionats amb la tecnologia a Espanya no es fan per falta de mitjans i d’informació sobre les empreses i solucions a implantar i gairebé el 75% de les empreses que innoven ho fan en solitari. Els sectors en què es concentren aquestes empreses són la consultoria tecnològica i informàtica (275), l’automatització i industrialització de processos (182), la fabricació additiva i la impressió 3D (90), l’internet de les coses, IoT, (179), l’anàlisi de dades i el ‘big data’ (196), el ‘cloud computing’ (95), la robòtica (75), la realitat augmentada (39), la ciberseguretat (95), la intel·ligència artificial (99), els vehicles autònoms –automatic guided vehicle– (13), el prototipat (57), la ‘smart city’ (69), el disseny industrial (129) i el desenvolupament de ‘software’ (268). L’activitat d’Atlas Tecnológico s’assembla d’alguna manera a la que feien els vademècum empresarials en el passat, al donar a conèixer possibles socis i obtenir una activitat rendible amb aquesta intermediació.

Segons Pablo Oliete Vivas, fundador i CEO d’Atlas Tecnológico, un percentatge molt elevat de les empreses tecnològiques fracassen a Espanya al no trobar els ‘partners’ o socis adequats per desenvolupar els seus objectius. La informació aportada per Atlas Tecnológico, basada fonamentalment en dades de l’INE, corrobora la informació que recopila el Govern de la Generalitat, que sempre ofereix un tracte especial a les empreses englobades en el concepte Indústria 4.0, com a claus per al desenvolupament econòmic dels pròxims decennis.

Fundada a València el 2020, Altas Tecnológico reuneix més de 250 col·laboradors i més de 1.000 empreses proveïdores del sector industrial. Atlas Tecnológico es configura com un ‘hub’ en què buscar i contactar amb empreses que aportin experiència i solucions tecnològiques, responent a les necessitats de cada companyia. Atlas Tecnológico ha sigut seleccionat per a la fase Traction de Lanzadera, l’acceleradora i incubadora d’empreses creada per Juan Roig, fundador de Mercadona. Formar part de Lanzadera permetrà a Altas Tecnológico incorporar a la seva activitat l’‘expertise’ i les bones pràctiques de l’acceleradora, fet que millorà els seus processos de negoci i incorporà la metodologia de qualitat total de Mercadona. A més, al situar la seva seu operativa a Lanzadera, tindrà accés a Space, sistema de ‘partners’ tecnològics de Lanzadera entre els quals figuran AWS, Facebook, Google, Hubspot, Stripe, Zeus, Microsoft o Sothis, que poden enriquir la seva activitat.