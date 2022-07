Amb el repunt de casos positius per coronavirus a Catalunya, el Departament de Salut ha reinstaurat el protocol per demanar la baixa que ja va estar en marxa quan creixia el nombre de casos: el treballador afectat que presenti símptomes compatibles amb la covid podrà sol·licitar la baixa laboral i rebre l’alta 5 dies després de manera automàtica.

Els empleats afectats no hauran de visitar el metge: només hauran de registrar la baixa a través de l’aplicació La Meva Salut o accedint a la web citasalut.gencat.cat. Salut va anunciar que la baixa automàtica estarà en vigor el juliol i l’agost i que només es podrà demanar en una ocasió, ja que en aquest període tan breu resulta molt difícil tornar a donar positiu de covid.

Durant els dies en què estigui de baixa, el treballador cobrarà un percentatge del 75% del seu sou des del primer dia de baixa, i no des del quart, com sol ser habitual, ja que està definida com a accident laboral a efectes del cobrament de la prestació.