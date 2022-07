EasyRural va néixer com un projecte de final de carrera d’Adrià González, un jove de Maçanet de la Selva, que va veure en tot això «una oportunitat de negoci perquè el sector rural cresqués». Ara, tres anys i mig més tard i gràcies al suport de Caixabank, a partir del seu banc social MicroBank, ha pogut fer realitat aquest projecte. «Ens ha donat l’empenta per generar tota la programació», afirmava González. I és que l’entitat financera ha concedit un préstec a l’emprenedor gironí destinat a la creació d’aquesta plataforma que, «si tot va bé», sortirà el pròxim més a la llum. A part, CaixaBank també ha orientat a González en el camp laboral i formativa.

EasyRural té l’objectiu de «facilitar el dia a dia dels propietaris» dels allotjaments de turisme rural a Catalunya, digitalitzant i automatitzant els diferents processos de gestió i comercialització. I és que, sovint, aquests empresaris «necessiten suport digital pel seu negoci» perquè també tenen altres vies de negoci i, a aquesta, no li dediquen tant temps.

González explica que aquesta plataforma oferirà dos serveis. Per una banda, el de gestió d’esdeveniments o facturació i, per altra banda, tota la gestió de reserves. En aquest sentit, és una plataforma pionera, ja que els altres protals només tenen una de les dues branques.

La plataforma, que ja es pot trobar per Internet tot i que no està operativa, començarà el pròxim mes, amb el servei de reserves i petites eines per gestionar la casa. «A mesura que anem generant ingressos, anirem invertint a fer créixer la plataforma, que té un cost gran», sentenciava González.