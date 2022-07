Nou moviment de quotes d’autònoms per part del ministre José Luis Escrivá. I amb intenció que sigui el darrer per tancar la reforma del nou sistema de cotitzacions dels treballadors per compte propi. La nova proposta del Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social abaixa les quotes mínimes per intentar atraure a l’acord Uatae, l’organització més reticent en aquests moments a posar la seva firma en la reforma. La quota més baixa es redueix fins a 230 euros el 2023, a 225 euros el 2024 i a 200 euros el 2025, segons l’últim esborrany.

La negociació per reformar el règim especial de treballadors autònoms (RETA) fa un parell de setmanes que es troba en el temps de descompte. Els moviments són mínims, les parts estan totes pendents d’acabar de solucionar els últims serrells que queden, però no acaben de tancar les converses.

Una de les organitzacions que més resistència mostrava per modificar les condicions és Uatae. L’entitat vinculada a CCOO -el secretari general de la qual, Unai Sordo, ja va donar el vistiplau a l’acord la setmana passada- i presidida per María José Landaburu fa dies que pressiona perquè Escrivá canviï la seva última proposta de sistema de trams, segons el qual cada autònom, dins d’un tram d’ingressos mensuals, cotitza per una o una altra quota. I, després d’una reunió a la seu del ministeri la setmana passada, Escrivá ha mogut fitxa per intentar tancar un acord. Els canvis respecte taules anteriors són mínims i es concentren en els trams d’ingressos més baixos. Segons aquests, aquells autoempleats que tinguin uns rendiments nets (ingressos menys despeses derivats de l’activitat) de 670 euros mensuals hauran de pagar el 2023 -quan començarà a regir el sistema- una quota mensual de 230 euros. Una rebaixa de 15 euros respecte la proposta anterior. I aquesta quota baixarà de mica en mica en aquesta primera fase de desplegament de la reforma del RETA fins als 200 euros.

Segueixen les negociacions

«Hi ha hagut una rebaixa per als trams baixos i seguim enllestint detalls per aconseguir més millores», afirmen fonts d’Uatae. Rebaixar aquesta quota mínima a 200 euros era un dels requisits que es marcaven des de l’entitat, així com reformular per fer més accessible el cessament d’activitat (conegut popularment com l’atur dels autònoms). «Seria una bogeria no arribar a un acord quan estem parlant d’estalviar a dos de cada tres autònoms fins a un terç de la seva quota», explica el president d’Upta, Eduardo Abad. «No tenim el text definitiu. Continuem negociant perquè encara no hi ha acord», afirmen des d’ATA.

Durant les converses hi ha hagut diverses propostes. Per exemple, el ministre d’Inclusió i Seguretat Social ha anat rebaixant els trams mitjans-baixos per atraure Upta a l’acord i les seves posicions són força coincidents en la fase final de la negociació. També ha cedit terreny incloent una tarifa plana de 80 euros durant dos anys per a aquells treballadors per compte propi que començaran de zero la seva activitat.