La batalla judicial entre Twitter i Elon Musk s’ha obert aquest dimarts, una setmana després que la xarxa social iniciés una querella contra el fundador de Tesla i SpaceX per mirar d’obligar-lo a adquirir-la.

Així doncs, la plataforma ha demanat a un tribunal especialitzat en dret empresarial a l’estat de Delaware que obligui el multimilionari a honrar la seva promesa de comprar Twitter per 44.000 milions de dòlars, després que <strong>Musk abandonés l’acord</strong>, que incloïa una clàusula de recissió.

L’audiència d’aquest dimarts es tracta d’una preliminar dins d’una batalla legal sense precedents entre l’home més ric del món i la popular xarxa social, decidida perquè el magnat la compri.

Fa una setmana, la plataforma va presentar una demanda contra Musk, amo de l’automotriu Tesla i l’aeroespacial SpaceX, per forçar-lo a complir el seu compromís d’adquisició.

Malgrat que travessa una crisi reputacional per l’andanada d’atacs i crítiques de Musk, «les accions de Twitter han estat en bona forma» des que va presentar la demanda, va dir l’analista Dan Ives de Wedbush Securities.

«Fa l’efecte que molts inversors que van llegir la demanda van concloure que aquest enfrontament tipus ‘Joc de trons’ a la cort acabarà amb una victòria de Twitter», va afirmar.

Al dir «victòria», Ives es refereix al fet que la jutge decideixi obligar Musk a comprar la companyia californiana al preu que es va pactar a finals d’abril (54,20 dòlars per acció) o que pagui una considerable indemnització. I, actualment, Twitter cotitza per sota de 40 dòlars per acció.

El magnat va desfer unilateralment l’acord el 8 de juliol, després d’al·legar que la junta directiva de Twitter no li havia entregat informació confiable sobre la quantitat de comptes falsos actius a la xarxa.

Especialitzada en aquests casos

El litigi està en mans del Tribunal de Chancery, al petit estat de Delaware, als Estats Units, que s’especialitza en dret empresarial. La seva presidenta Kathaleen McCormick ha pres el cas. «És una jutge molt seriosa, no es deixarà intimidar per cap de les parts. [...] En el passat, no ha sigut tova amb els qui mostren mala fe», va afirmar Adam Badawi, professor de Dret de la Universitat de Berkeley.

En la seva demanda, Twitter precisament acusa Musk d’«hipocresia» i «mala fe». «Després d’armar un gran xou per voler Twitter, i de proposar i després firmar un acord de fusió, Musk creu que és lliure (...) per canviar d’opinió, difamar la companyia, interrompre el seu negoci, destruir el valor de les seves accions i rentar-se les mans», van explicar els advocats de l’empresa.

Així doncs, Kathaleen McCormick és coneguda per haver obligat Kohlberg, una empresa que també va intentar sortir d’un compromís, a comprar l’empresa DecoPac.

La xarxa social utilitzada arreu del món per polítics, celebritats, activistes i ‘influencers’, sembla tenir poc a veure amb companyies més petites.

Ara bé, «no és prou diferent perquè Delaware arrisqui la seva reputació i decideixi no implementar els termes de l’acord», considera Badawi.

«Electró lliure»

L’audiència d’aquest dimarts pretén definir la data d’un possible judici. Així mateix, Twitter ha demanat un procés accelerat, que comenci al setembre, perquè no es prolongui el període d’incertesa que, en part, té paralitzada l’empresa.

Els advocats de Musk han presentat una apel·lació aquest divendres per ajornar el procés fins a l’any vinent. Així mateix, els experts anticipen que caldrà analitzar «muntanyes de dades» per demostrar, com afirma Musk, que la plataforma té molts més comptes automatitzats i de spam que el 5% oficial que ha presentat.

D’altra banda, la jutge també ha de considerar els terminis del paquet financer que es va negociar amb els bancs i els inversors, per no arriscar la possibilitat d’una recompra.

El magnat i la junta directiva de Twitter encara poden optar per tancar el tracte en un preu lleugerament més baix per evitar seguir amb el litigi. «Però això seria un pensament racional», adverteix Badawi, amb referència al caràcter impredictible d’Elon Musk, que segons l’expert actua com un «electró lliure».

En un altre cas que també va ser jutjat a Delaware, Musk «va mostrar la seva voluntat d’arribar fins al final», recorda el professor. «I va guanyar. No crec que necessàriament el seu instint sigui el d’arribar a un acord».