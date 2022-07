Consum va inaugurar el passat dijous, a Calonge i Sant Antoni, un nou supermercat a les comarques gironines. Es tracta de l’onzè que obra la cooperativa valenciana a la província, en aquest cas, de 1.500 metres quadrats i que ha ajudat a crear 29 llocs de treball nous. Segons l’empresa, el personal contractat és procedent del municipi o localitats pròximes. A més, compte amb 164 places de pàrquing gratuït i sis punts de recàrrega per cotxes elèctrics. I és que aquest nou supermercat està catalogat com a ecoeficient, el que significa, segons la companyia, que es consumeix un 40% menys d’energia que en un supermercat convencional, sent el primer Consum d’aquestes característiques a les comarques gironines.