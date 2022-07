Inveready torna a apostar per Enerside Energy. Les dues companyies han arribat a un acord pel qual la gestora de fons de capital risc invertirà 6 milions d’euros en l’empresa energètica. Com que aquesta última cotitza a la borsa des de principis de març, el pacte és que Enerside emeti dues obligacions convertibles de 3 milions d’euros cadascuna, a un preu de 6,80 euros per acció. Aquest cost, afirma l’empresa en un comunicat, suposa incrementar en un 25% el valor de les accions amb què l’energètica va debutar en borsa.

Amb els diners, Enerside, que es dedica a dissenyar, construir, mantenir i, ara, explotar grans instal·lacions solars fotovoltaiques, pretén accelerar el seu pla de negoci i impulsar el seu creixement.

«El suport d’Inveaready, un inversor de prestigi en companyies d’alt creixement i que inverteix de nou després d’haver participat en l’ampliació de capital del mes de març passat, fa evident el nostre bon comportament i atractiu malgrat el complex context econòmic», analitza el conseller delegat de la companyia, Joatham Grange.

«La transició energètica europea origina oportunitats d’inversió, però també desafiaments», explica el director d’inversions d’Inveready, Rubén González. «Considerem que Enerside té les capacitats necessàries per liderar l’onada de creixement que s’està produint en el desenvolupament de l’energia solar fotovoltaica i convertir-se en una de les IPP [productora independent d’energia] espanyoles líders», afegeix.

Instal·lacions pròpies

Precisament, aquesta energètica amb seu a Barcelona està en ple aterratge en aquest segment de negoci. Fins aquest any, la companyia només posava en marxa aquestes instal·lacions per a tercers que bé els contractaven per a això, bé se les compraven una vegada construïdes. Tot i això, la mateixa Enerside ha decidit començar a explotar les seves plantes, és a dir, convertir-se en productor. És precisament per finançar aquest projecte que l’empresa va decidir fer una ampliació de capital i sortir a borsa.

Per ara, i de nou segons aquest últim comunicat, els seus ingressos continuen arribant majoritàriament de la construcció de parcs per a tercers, un àmbit en el qual multipliquen gairebé per deu la facturació de l’exercici anterior. En total, l’objectiu és arribar aquest any als 40 milions d’euros de volum de negoci, quatre vegades més que el 2021.

Enerside té presència a Espanya, Xile, Itàlia i el Brasil, i acumula 4,5 gigawatts (GW) en projectes de generació solar fotovoltaica que tenen el seu segell. Només aquest any ha connectat quatre parcs solars, i té en construcció 91 megawatts (MW) per a tercers.