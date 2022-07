Després d’any i mig de preparació, Enerside Energy està llesta per sortir a jugar al BME Growth, la borsa de les pimes. Aquesta firma dedicada a la construcció d’instal·lacions fotovoltaiques ha oficialitzat que comença a negociar per convertir-se en una empresa cotitzada: la seva intenció és ampliar el seu capital en 40 milions d’euros i obtenir així liquiditat per finançar el seu pla de negoci.

Així ho explica l’empresa en un comunicat, on es presenta a si mateixa com una companyia amb quinze anys d’història i experiència a Espanya, Xile i el Brasil per a «clients de màxim prestigi». Enerside es dedica a dissenyar, construir i en determinats casos mantenir parcs fotovoltaics habitualment encarregats per tercers o que dissenyen per iniciativa pròpia però acaben venent a altres empreses quan estan en fases molt madures. No obstant, ara aquesta companyia amb seu a Barcelona vol afegir a tot això una nova línia de negoci: quedar-se per a ella una part d’aquests projectes i convertir-se també en productora independent d’energia (cosa que al sector es coneix com IPP). És precisament per finançar aquest salt que plantegen l’ampliació de capital i la sortida a borsa, que, segons fonts de l’empresa, està prevista per al primer trimestre d’aquest any.

«Fins ara ens hem finançat fonamentalment a partir d’ampliacions de capital privades, però l’empresa està en un moment molt madur i necessita realitzar inversions més rellevants per portar a terme la construcció dels seus projectes IPP», contextualitza el conseller delegat i soci fundador de l’empresa, Joatham Grange, en el comunicat.

Consell d’administració

El directiu destaca en particular l’exercici 2021, que, segons ell, ha sigut «transformacional» per a la companyia. Enerside està en ple procés de construcció de 126 Megawatts (MW), s’encarrega de l’operativa i del manteniment d’uns altres 21 MW en parcs solars de tercers (la majoria construïts per la mateixa firma) i acaba de tancar la venda del seu primer projecte al Brasil. A més, en la seva preparació per sortir a borsa han incorporat al seu consell d’administració l’enginyer i professor d’IESE Pedro Nueno i la directiva i exministra Anna Birulés.

«L’experiència i coneixement del seu equip (compta amb més d’un 60% de tècnics i enginyers a la seva plantilla) li permet poder realitzar internament tot el desenvolupament dels projectes, des de la generació de l’oportunitat recolzant-se en els seus equips locals dels mercats on és present i a un cost molt competitiu», completa l’empresa en el comunicat. A més, a diferència d’altres actors del sector amb presència a Espanya, diuen, «Enserside té un avançat grau d’internacionalització i diversificació geogràfica, amb un excel·lent posicionament als mercats de més futur de producció d’energia fotovoltaica d’Europa i Amèrica Llatina, com són Espanya, Itàlia, el Brasil i Xile», conclou.