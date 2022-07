La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha manifestat aquest dimecres el seu rebuig a la proposta de la Comissió i així ho defensarà dimarts vinent en el Consell Europeu d’Energia de Brussel·les. «Defensem els valors europeus però no ens poden exigir un sacrifici sobre el qual ni tan sols ens han demanat l’opinió. Els espanyols no hem viscut per sobre de les nostres possibilitats des del punt de vista energètic, som solidaris i ho continuem sent», ha advertit Ribera, una cosa que ha sonat a venjança cap als països del nord d’Europa després de la crisi econòmica.

➡️@Teresaribera: "España es un país solidario, pero tenemos que acertar con la mejor forma de ayudar a los países de la UE que dependen del gas ruso. Nuestros industriales y nuestros consumidores no deben sufrir por una seguridad de suministro que han estado pagando durante años" — Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) 20 de julio de 2022

La Comissió Europea ha presentat aquest dimecres la seva proposta d’escut de defensa, que contempla que els països membres es llancin a retallar el consum de gas amb l’objectiu de reduir-lo un 15% entre l’1 d’agost i el 31 de març de l’any vinent, a excepció dels països amb baixa interconnexió, com és el cas d’Espanya, que podrien rebaixar-lo al 10%. Un estalvi de consum de gas que en principi seria voluntari, però que es convertiria en obligatori si es compleix el pitjor dels escenaris i Rússia talla de manera brusca i total el subministrament de gas.

El pla de Brussel·les, anomenat ’Estalviar gas per a un hivern segur’, passa perquè l’estalvi d’energia afecti tots els consumidors: consumidors, administracions públiques, llars, propietaris d’edificis, subministradors de gas i indústria. Tothom. I la idea és que s’apliqui a tots els països per igual. Un ‘cafè per tothom’ que està causant irritació a Espanya, en el sector energètic, la gran indústria i també el Govern.

La ministra ha insistit en la idea que «Espanya ha fet els deures pagant de manera constant i molt més que els socis europeus», per això, ha volgut enviar un missatge de suport a les llars i la indústria espanyola. «Passi el que passi en uns dies que seran clau i conscients que Espanya té un paper fonamental perquè és porta d’entrada de més del 30% del gas natural liquat de la Unió Europea. És clau destacar una idea fonamental: passi el que passi les famílies espanyoles no patiran talls de gas ni de llum i passi el que passi Espanya defensarà la seva indústria», ha afegit Ribera, que ha criticat la Comissió Europea no haver comptat amb el debat del Consell Europeu en l’elaboració de la proposta.

Des del Govern i el sector energètic espanyol es remarca que per Espanya no hi ha risc de seguretat de subministrament per baixa dependència del gas rus i per la diversificació dels països d’origen de les importacions, per l’enorme parc de sis plantes regasificadores al país (un terç de la capacitat de regasificació de tota la UE) i per l’esforç que s’està fent a Espanya per omplir els magatzems de gas fins i tot per sobre del ritme que demana Brussel·les.

«Som solidaris, però no se’ns pot demanar un esforç desproporcionat. La nostra capacitat d’emmagatzematge en més del 80% i la de la resta d’Europa al voltant del 50%», ha assegurat. Davant l’enorme dependència del gas rus que tenen alguns països del centre i el nord d’Europa, Espanya compta amb una situació privilegiada per la baixa exposició a la compra de gas rus i perquè compta amb sis plantes regasificadores en què es concentra un terç de la capacitat de regasificació de la UE i el 44% de l’emmagatzematge del gas natural liquat (GNL), el que ve amb barco.

Ribera ha afegit que la proposta de Brussel·les podria ser «un punt de partida» però no «un punt d’arribada» per posar en marxa mesures però amb el consens de tots els països per una «absència clara de diàleg, clamorosa, que ha de ser corregida al més aviat possible». «El primer que un ha de fer quan necessita suport i ajuda és treballar amb qui li demana suport i ajuda», ha insistit Ribera, que fins i tot ha plantejat que «un tema tan important com aquest mereix l’atenció dels caps d’Estat i de Govern i no només dels ministres d’Energia», ha afegit. «Reduir de forma homogènia sense tenir en consideració quin és el mix, que per cert és responsabilitat de cada Estat membre des del punt de vista de l’impacte. Si la UE hagués de renunciar al 15% de la demanda, Espanya, França i Portugal contribuirien mantenint-se en un creixement zero», ha defensat.

La vicepresidenta ha insistit que «Espanya serà solidària amb la resta d’Europa», però no de qualsevol manera sinó a través de l’ús de les seves infraestructures per poder aportar gas als altres països, però no a costa dels consumidors domèstics i industrials. Segons la vicepresidenta, l’últim mes més del 20% del gas importat s’ha exportat a altres estats membres. «No acceptarem cap proposta que ens faci patir per sobre del que s’exigeix a altres socis», ha afegit.