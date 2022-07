L’euríbor a un any, la principal referència per a les hipoteques a Espanya, es torna a situar per sobre de l’1% en taxa diària, tal com va passar alguns dies del mes passat. Fins al març d’aquest any, aquesta referència es mantenia en el terreny negatiu, on va arribar fa més de sis anys.

A aquest nivell esperen els mercats la reunió del Banc Central Europeu (BCE) de demà en què té prevista una pujada de 0,25 punts dels tipus d’interès, la primera en 11 anys i després que la Reserva Federal dels EUA ja hagi dut a terme tres consecutives que han fortificat el dòlar davant l’euro, fins a situar-lo en la paritat i fins i tot per sobre de la divisa comuna per primera vegada en 20 anys. De tota manera, tenint en compte l’elevat nivell assolit per la inflació (8,6% al juny a la zona de l’euro i 10,2% a Espanya) no es descarta que l’increment sigui més gran i arribi a 0,50 punts. Aquesta possibilitat ha disparat la rendibilitat del bo espanyol a 10 anys fins al 2,47%. L’euríbor a 12 mesos ja va superar aquest llindar a mitjans de juny per primera vegada gairebé en una dècada, just quan el BCE es va reunir d’urgència després de disparar-se les primes de risc dels països del sud d’Europa. Divendres passat es va situar en l’1,057% i en l’1,015% dilluns, de manera que la mitjana provisional del mes és del 0,934% i s’acosta cada cop més al llistó de l’1%. El mercat calcula que a final d’any aquest indicador se situarà al voltant de l’1,5%. Fa només 12 mesos, l’euríbor se situava en el -0,491% i fins al març seguia en terreny negatiu. I això es tradueix en l’encariment de les hipoteques variables lligades a l’índex. La pujada afectarà els 4,1 milions d’hipoteques a tipus variable que hi ha a Espanya d’un total de 5,5 milions de préstecs per a habitatge viu. Les últimes setmanes s’ha accelerat la contractació d’hipoteques a tipus fix i, alhora, les entitats han abaratit les variables, que ofereixen més rendibilitat. Facilitat de dipòsit El BCE va anunciar al juny que elevarà per primera vegada el tipus de referència des de l’abril del 2011. La pujada situarà la facilitat de dipòsit en el -0,25% (actualment està en el -0,5%). Però el més rellevant seran els missatges relacionats amb els següents passos que es faran. Això pot suposar una pujada encara més gran al mes de setembre. Les organitzacions de consumidors com l’OCU recomanen als titulars d’hipoteques a tipus variable que tinguin «un marge d’estalvi o d’ingressos suficient» per afrontar les pujades, malgrat que els bancs consideren que les alces seran suportables. En mig any, l’euríbor ha passat de mínims històrics al voltant del -0,5% a entrar en positiu a l’abril i superar l’1%.