Adif preveu començar els treballs de millora al pont que passa sobre el riu Ter a Ripoll el 30 de juliol. L'obra, que es preveu que finalitzi l'1 de setembre, consistirà a millorar i adequar la línia d'ample convencional Barcelona-Puigcerdà, la línia R3, amb una inversió de prop d'1,2 milions d'euros. Mentre durin els treballs, no podran circular-hi trens i s'oferirà un servei alternatiu per carretera que connectarà la capital del Ripollès amb Ribes de Freser, Puigcerdà i La Tor de Querol-Enveig. Les parades de bus estaran en punts propers a les estacions. La resta de la línia fins a l'Hospital de Llobregat funcionarà amb normalitat. Aquesta era una obra molt reclamada al territori.

Aquesta obra està pensada per donar «màxima durabilitat» a l'estructura, protegint-la de condicions atmosfèriques adverses i reduint les necessitats de manteniment, i, de retruc, permetrà millorar la fiabilitat i disponibilitat de la infraestructura ferroviària, segons Adif. El viaducte fa 145 metres de longitud i està situat entre la sortida de l'estació de Ripoll i el túnel que creua part del nucli urbà en direcció nord. La primera fase de les obres ja han començat i se centren en l'adequació d'accessos als llits dels rius Ter i Freser i el muntatge de bastides i elements auxiliars necessaris per a l'execució correcta de les obres.

Durant la fase d'afectació al trànsit ferroviari, es durà a terme la neteja, regularització i impermeabilització de l'estructura amb la tècnica denominada 'poliurea', que ofereix la durabilitat més gran per a aquest tipus d'estructures. Per fer-ho, és necessari l'aixecament de la superestructura de via (carril, balast, travesses) i la seva restitució posterior abans de la finalització del tall ferroviari. Les obres també busquen garantir l'operativitat de l'estació de Ripoll i els dos passos a nivell que hi ha a ambdós costats del pont. També se sanejaran les zones més danyades de les capes de formigó dels paraments inferiors i laterals de l'estructura, restituint la seva funció protectora i s'hi realitzaran injeccions de morter per a la millora estructural.

Aquests treballs es faran en bona part des del mateix tauler amb maquinària específica per minimitzar les afeccions als veïns de Ripoll i el trànsit pel llit. Així mateix, es renovaran part de les baranes de protecció i s'hi instal·laran proteccions de recobriment del formigó mitjançant perfils d'alumini. El material necessari per a l'obra inclou 3.650 m² de doll amb aigua a pressió de paraments; 1.600 unitats d'ancoratges d'acer amb resina en carreus; 2.000 m² de tractament inhibidor de la corrosió i l'anticarbonatació i 870 m² d'impermeabilització de tauler.

Altres actuacions

Aprofitant la realització d'aquestes obres, i amb la finalitat d'evitar més afectacions al trànsit, Adif farà altres actuacions amb un cost de prop de 128.000 euros. En concret, es destinaran a l'optimització d'un pont metàl·lic al voltant del barranc dels corriments, de 21,2 m de longitud, dins el trajecte Ribes de Freser-Planoles. També es faran tasques de manteniment de via i infraestructura, catenària, instal·lacions de seguretat i comunicacions i tala d'arbrat als voltants de la via, així com diversos treballs geotècnics necessaris per projectar la millora dels túnels de La Corba, Helicoidal o del Cargol, Crenat i Sant Esteve.