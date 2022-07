Platja d’Aro és la primera localitat de les comarques gironines i la tercera del món que disposa d’una botiga Mango Teen, que va ser inaugurada ahir per Mango, una de les companyies europees més grans de la indústria de la moda. Després dels establiments posats en marxa a Barcelona i Saragossa, la companyia va obrir ahir un nou local, de 180 metres quadrats, destinat únicament al públic adolescent. L’objectiu de Mango Teen és ser un espai lúdic i un punt de trobada perquè els adolescents puguin socialitzar.

La companyia té la intenció de presentar una col·lecció diferent cada dues setmanes per adaptar-se a les necessitats dels joves. Per això, també han comptat amb l’assessorament de diferents empreses especialitzades en aquest tipus de públic, de la mateixa manera que les persones contractades, una desena, també són més joves, per connectar de la millor manera al públic al qual volen arribar.