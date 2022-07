El dissenyador de calçat palmer Manolo Blahnik ha obtingut el dret a utilitzar per primera vegada el seu nom a la Xina, amb la qual cosa posa fi a una costosa batalla legal de 22 anys, segons va poder saber el diari econòmic Financial Times (FT).

En una resolució inusual, el tribunal suprem de la Xina va cancel·lar una marca registrada propietat de l’empresari xinès Fang Yuzhou que incorporava el nom de Manolo Blahnik, afegeix.

La decisió permetrà a Blahnik, que es va convertir en un nom familiar a principis de la dècada de 2000 a través de la sèrie de televisió ‘Sex and the City’, vendre per primera vegada la seva marca al mercat de luxe de més ràpid creixement al món.

La consellera delegada de Manolo Blahnik, Kristina Blahnik, va dir al Financial Times que, quan van rebre la notícia, «es van vessar llàgrimes» d’alegria.

La Xina té un sistema de marques registrades de «primer en presentar-se», que ha deixat moltes empreses estrangeres vulnerables als «pirates» que intenten vendre marques registrades quan aquestes empreses ingressen a la Xina.

El robatori de propietat intel·lectual ha sigut motiu de tensió entre la Xina i els seus socis comercials, en particular els EUA.

Les esmenes dissenyades per enfortir la legislació de marques registrades es van implementar a la Xina el novembre de 2019 i, en els últims anys, més empreses estrangeres han guanyat disputes en els tribunals xinesos, recorda el FT.

L’any passat, la marca nord-americana de roba esportiva New Balance va guanyar una demanda contra dues empreses locals per imitar el seu logotip «N» i va rebre una compensació per danys i perjudicis.

L’exsuperestrella de l’NBA Michael Jordan va poder evitar que el fabricant xinès de roba esportiva Qiaodan Sports utilitzés les seves marques comercials després d’una demanda de nou anys que es va dictar a finalitats del 2020.