La setena jornada de vaga dels tripulants de cabina de Ryanair ha acabat amb 4 cancel·lacions i 52 retards a l'aeroport del Prat, 26 sortides i 26 arribades. En concret, s'han suspès els vols de primera hora d'anada i de tornada de Milà i de Brussel·les, i ja no hi ha hagut més cancel·lacions al llarg del dia. A tot l'Estat, s'han cancel·lat 6 vols, els 4 del Prat i els 2 d'anada i tornada entre Palma i Madrid. Pel que fa a l'aeroport de Girona, no hi ha hagut cap cancel·lació però sí 8 retards, 4 d'arribada i 4 de sortida. Al conjunt de l'Estat, segons el sindicat USO, hi ha hagut 214 retards. La mateixa formació denuncia que fins al moment Ryanair ha acomiadat 9 persones «per fer efectiu el seu dret a vaga».

Els sindicats fan una crida a les administracions perquè intervinguin en el conflicte i obliguin Ryanair a complir la llei estatal i s'assegui a negociar el conveni col·lectiu. Els treballadors estan convocats a anar a la vaga també demà i el 25,26, 27 i 28 de juliol. En un comunicat, Ryanair ha confirmat per a aquest dimecres que tenia previstes les sis cancel·lacions que finalment hi ha hagut, xifra que «representa menys de l'1% de l'operativa». «Com a resultat de la situació als aeroports europeus, principalment les vagues de control de trànsit aeri i l'escassetat de personal als aeroports, estem experimentant alguns retards», ha justificat Ryanair, que ha afegit que aquestes «complicacions estan totalment fora» del control de la línia aèria.