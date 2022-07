La idea inicial és un increment de 0,25 punts, però els elevats nivells de l’índex de preus de consum (IPC) fan que hi hagi membres del consell de govern, que prendrà avui una decisió, que es decantin per una alça de 0,50 punts.

En tot cas, també està prevista una nova pujada al setembre. Als EUA ja hi ha hagut tres alces per part de la Reserva Federal, però la diferència és que allà l’escalada del nivell general de preus és per una empenta de la demanda. El problema és que a Europa es deu a l’oferta i cal veure que l’augment del preu del diner sigui l’eina adequada i, en qualsevol cas, el BCE, presidit per Christine Lagarde, ha d’afinar molt per evitar frenar la demanda i provocar una recessió.

La rendibilitat més elevada als EUA ha reforçat el dòlar i l’ha portat fins a la paritat amb l’euro per primera vegada en 20 anys. Els mercats estan pendents de la política que porti a terme el BCE.

De moment, es va produir una escalada dels rendiments del deute dels països perifèrics, entre els quals Espanya, que va portar el Banc Central a reunir-se d’urgència i anunciar mesures per frenar aquesta evolució.

La pressió de la inflació ha portat l’euríbor, la principal referència per a les hipoteques a Espanya, a situar-se per sobre de l’1%. A l’abril va deixar el terreny negatiu en què s’havia situat fa sis anys.