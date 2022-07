Per tercer semestre consecutiu, l'edificació a les comarques gironines experimenta un creixement positiu. Així, entre el gener i el juny d'aquest la pujada ha estat del 17,58% segons el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), el que suposa que s'ha edificat sobre una superfície total de 327.048 metres quadrats. A més, l'increment de la superfície visada respecte al primer semestre de 2019, abans de la pandèmia, és del 22,75%.

A escala comarcal és el Baix Empordà que lidera el rànquing de comarques on més superfície s'ha edificat. Un total de 99.538 metres quadrats, el que significa un creixement del 33,1%. Tanmateix, han estat el Ripollès (+69,5%) i la Selva (+57,4%) les dues comarques que han tingut un increment més significatiu. El Gironès és la segona comarca on més s'ha edificat entre gener i juny d'aquest any, però també és l'única que baixa respecte al mateix període de l'any passat.

Per municipis, Girona és on més s'ha edificat (26.449 m²), amb un total de 49 expedients, dos d'ells d'habitatges plurifamiliars. L'edificació de 10.000 metres quadrats per una construcció d'ús hoteler, ha fet que Platja d'Aro sigui el segon municipi amb més superfície edificada (19.065 m²).

La rehabilitació puja un 32,5%

Per altra banda, la rehabilitació d'habitatges també creix a les comarques gironines. Ho fa un 32,5% en una superfície total de 112.745 metres quadrats i representa un 31% de tota l'edificació gironina. Un gran creixement, si es té en compte que en el primer semestre de 2021 representava un 13% de l'edificació total. Per tant, el 69% de construccions del primer semestre de 2022 són d'obra nova, amb una superfície de 251.420 metres quadrats.

En aquest cas, el Baix Empordà també és la comarca que més superfície d'habitatges rehabilitats ha construït. Un total de 34.770 metres quadrats. La segueixen el Gironès (18.011 m²) i l'Alt Empordà (17.885 m²). Per municipis, en canvi, és Sant Antoni de Calonge el que més superfície té en projectes de rehabilitació en aquest primer semestre de l'any. Té 8.133 metres quadrats i 5 expedients, un dels quals correspon a la rehabilitació de façanes de 5.600 metres quadrats.

Augment de l'habitatge i el no habitatge

Per altra banda, l'habitatge i el no habitatge també pugen respecte al primer semestre de l'any passat. L'habitatge ho fa un 12,12% i entre el gener i el juny d'aquest any se n'han fet 987 de nova construcció. El Gironès és la comarca on més se n'han construït (281), seguida pel Baix Empordà (190) i la Selva (154). Per altra banda, el no habitatge creix un 53,7%, amb l'Alt Empordà (16.983 m²), el Gironès (13.398 m²) i el Baix Empordà (9.702 m²) sent les comarques on s'han visat més metres quadrats de no habitatge.