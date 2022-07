Ryanair i el sindicat de pilots Sepla han arribat a un acord perquè aquest col·lectiu amb base a Espanya recuperi els sous després de la pandèmia i futures millores en els salaris de cada any fins al març del 2027, segons ha explicat la companyia. L'acord, que arriba després que l'empresa també ho pactés amb el sindicat de pilots francesos SNPL, contrasta amb la situació que viuen els tripulants de cabina, que aquest dijous sumen la vuitena jornada de vaga per exigir un nou conveni regit per la legislació espanyola. La companyia creixerà fins al 115% de la seva capacitat anterior a la pandèmia i diu que està donant prioritat a la restauració dels salaris per «mantenir llocs de treball segurs i tenir una base per al creixement».

La setena jornada de vaga a Ryanair acaba amb 8 retards a l'aeroport de Girona El director de recursos humans de la companyia, Darrel Hughes, ha mostrat la seva satisfacció per l'acord fins al 2027 i que «aportaran millores» per als pilots establerts a Espanya i França. En un context de dificultats per al sector aeri per la manca de personal als aeroports, conflictes laborals i la ràpida recuperació de la demanda, els pilots d'Easyjet advertien aquest dimecres que les negociacions per concretar el segon conveni col·lectiu estaven estancades tot i que mostraven la seva esperança per no haver d'arribar a una vaga.