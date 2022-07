La vuitena jornada de vaga de tripulants de cabina de Ryanair ha acabat sense vols cancel·lats, ni a l'aeroport de Barcelona ni al de Girona, segons dades facilitades pels sindicats, a les set de la tarda d'aquest dijous. Sí que s'han registrat retards tant en sortides com en arribades. A l'aeroport del Prat, han estat 15 sortides, demorades i 18 arribades, mentre que al de Girona han estat 3 i 3. Al conjunt de l'Estat, només s'ha cancel·lat un vol entre Londres i València, mentre que hi ha hagut 178 vols amb retards, 79 sortides i 99 arribades. El sindicat USO ha denunciat que la companyia irlandesa de baix cost opera els vols amb tripulacions provinents d'altres països, per minimitzar l'impacte de les aturades.

«Les tripulacions espanyoles estan de guàrdia als aeroports o a les seves cases, i Ryanair està traient tripulacions senceres portugueses o italianes perquè operin els vols», han explicat fonts sindicals. Ernesto Iglesias, responsable de vol d'USO-sector aeri, ha afirmat que és una pràctica «gairebé generalitzada» que l'empresa duu a terme, sobretot al Prat i a Màlaga, «on la plantilla secundava de forma gairebé total la vaga» i on «hi ha hagut més acomiadaments selectius a tall de dissuasió perquè la resta de treballadors no secundin la vaga». Ryanair i Sepla arriben a un acord per recuperar el sou dels pilots després de la pandèmia Iglesias ha assegurat que la pràctica s'ha «denunciat puntualment a la Inspecció de Treball» i ha tornat a reclamar la «implicació» del Ministeri de Treball i el de Transports. «Desconeixem per què ni tan sols han donat resposta als nombrosos escrits que hem enviat sol·licitant la seva intervenció, una cosa que ens sembla molt decebedora i vergonyosa de cara als treballadors acomiadats en un conflicte per una empresa que és clarament cruel. Demanem que prenguin cartes a l'assumpte a la brevetat més gran», ha indicat.