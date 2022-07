El BCE accelera contra la inflació i apuja 0,5 punts el preu dels diners

S’ha acabat l’era dels diners al 0%. La persistència de la inflació, desbocada fins al 8,6% a la zona de l’euro i al 10,2% a Espanya al juny, ha empès el Banc Central Europeu (BCE) a emprendre la primera pujada del preu dels diners en 11 anys. Però més del que havia anunciat. L’entitat presidida per Christine Lagarde va optar ahir per apujar 0,50 punts els tipus d’interès, el doble del que va anunciar el juny i l’augment més gran d’una vegada en més de dues dècades.

Al si del consell de govern es va debatre més del previst. Lagarde, que va descartar una possible recessió, va afirmar que després d’un debat es va arribar a la solució «consensuada» dels 0,50 punts combinada amb el suport al deute dels països perifèrics. Però va precisar que l’instrument es pot fer servir per a «tots els països membres de la zona de l’euro», no només els perifèrics com Itàlia o Espanya. L’Instrument per a la Protecció de la Transmissió (Transmission Protection Instrument, TPI) es va acordar «per unanimitat», va dir.

La presidenta del BCE va titllar tant la pujada de tipus com l’instrument de protecció com a «passos clau» per combatre la inflació, que seguirà per un temps «per sobre del que és desitjable», i encarrilar-la cap a l’objectiu a mig termini del 2%. Va assegurar que la guerra a Ucraïna segueix suposant un risc per al creixement i el nivell general de preus

Després de la decisió, el tipus d’interès de les operacions principals de finançament i els tipus d’interès de la facilitat marginal de crèdit i de la facilitat de dipòsit augmentaran fins al 0,50%, 0,75% i 0,00%, respectivament , amb efectes a partir de dimecres.

La decisió es basa en la valoració actualitzada del consell de govern «dels riscos per a la inflació i té en compte el suport reforçat que proporciona el TPI per a la transmissió efectiva de la política monetària. La decisió contribuirà al retorn de la inflació a l’objectiu a mig termini del consell govern enfortint l’ancoratge de les expectatives d’inflació i assegurant l’ajust de les condicions de demanda per a la consecució del l’objectiu d’inflació a mig termini», segons el comunicat oficial.

El setembre estava previst un nou augment, però ara s’ha modificat l’estratègia. «El pas avançat per sortir dels tipus d’interès negatius acordat avui (per ahir) permet al consell de govern una transició a un enfocament en què les decisions sobre els tipus d’interès s’adoptaran en cada reunió. El camí futur dels tipus d’interès oficials que acordi el consell de govern continuarà depenent de les dades i l’ajudarà a complir el seu objectiu d’inflació del 2% a mig termini», van explicar.

Tres pujades als EUA

Als EUA ja hi ha hagut tres alces per part de la Reserva Federal, però la diferència és que l’escalada dels preus és per una empenta de la demanda. El problema és que a Europa es deu a l’oferta i cal veure que l’augment del preu dels diners sigui l’eina adequada i, en qualsevol cas, el BCE ha d’afinar molt per no frenar la demanda per l’encariment del finançament i provocar una recessió. La rendibilitat més gran als EUA ha reforçat el dòlar i l’ha portat fins a la paritat amb l’euro per primera vegada en 20 anys. El BCE afirma que l’instrument per pal·liar les escalades del deute de països com Itàlia o Espanya «assegurarà la transmissió fluida de l’orientació d’aquesta política a tots els països de la zona de l’euro».