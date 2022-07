Potenciar la recerca de professionals qualificats i la retenció del talent a la Garrotxa són dos dels principals reptes en els quals coincideixen la majoria d’empreses garrotxines a l’hora de cobrir llocs de treball qualificats i obrir noves línies de negoci. Per això, l’Ajuntament d’Olot, DinàmiG, el Consell Comarcal de la Garrotxa i les principals associacions empresarials de la comarca, els instituts i els sindicats han sumat esforços en el que han anomenat programa G&O Talent.

La primera acció serà una enquesta orientada únicament a aquelles persones garrotxines que actualment treballen fora de la comarca. La iniciativa té el propòsit de reunir informació verídica i real de les problemàtiques que els ciutadans i ciutadanes veuen en el desenvolupament laboral a la comarca i quines són les causes que els han portat a treballar fora.

«D’aquesta manera, amb dades reals i concretes, es podrà definir una estratègia per potenciar la recerca de professionals qualificats i la retenció del talent a la Garrotxa», apunta l’ajuntament en un comunicat.

La realització d’aquest Pla és un dels reptes que té identificats com a prioritaris el Pacte per la Formació Professionalitzadora i l’Ocupació de la Garrotxa des de la seva signatura, a finals del 2018, i que aquest any compta amb la dinamització de l’empresa Lead to Change, liderada per Xavier Marcet, que treballarà conjuntament amb les entitats impulsores del projecte i les empreses de la comarca en un pla d’accions que permeti projectar solucions concretes.