L’euríbor se situa en el nivell de fa dues dècades

Preocupació entre els més de quatre milions d’hipotecats a interès variable, encara que als bancs no temen una allau de morositat malgrat l’increment experimentat en l’euríbor a un any, la principal referència per als préstecs destinats a finançar la compra d’habitatge, des de l’abril. Després de més de sis anys en negatiu, fa poc més de tres mesos va tornar al terreny positiu i ja ha superat l’1% en taxa diària.

Inicialment, els mercats i els analistes anticipaven que la primera pujada del preu dels diners no es produiria fins al febrer del 2023. Però va arribar la invasió d’Ucraïna per Rússia i l’escalada dels preus de l’energia, que ja estaven alts. El problema és que aquesta tendència s’ha traslladat al conjunt de l’economia i la cistella de la compra, amb una taxa anual del 8,6% a la zona de l’euro, la més elevada en dues dècades. L’eina dels bancs centrals per frenar la inflació és apujar els tipus d’interès, cosa que beneficia els estalviadors, però perjudica els endeutats. Davant d’aquesta possibilitat, l’augment en l’euríbor, que fins al març marcava nivells negatius i ho ha fet durant més de sis anys, s’ha produït per «un canvi notable en les expectatives dels mercats sobre com actuarà el BCE davant les elevades i molt persistents taxes d’inflació a la zona de l’euro», segons CaixaBank Research. Actualment ja fa uns dies que té una taxa diària per sobre de l’1%, el nivell més alt en gairebé una dècada, i la mitjana mensual supera el 0,9%, davant el -0,491% de fa un any. Segons CaixaBank, la repercussió de l’alça en una hipoteca mitjana de l’entitat estaria en uns 40 euros al mes o uns 480 euros anuals.