Set anys d’espera per aconseguir el permís per construir un parc fotovoltaic

Ara sí. LC Paper té la llum verda per començar a construir un parc fotovoltaic d’uns 8.500 panells després de set llargs anys d’espera. Tanmateix, Joan Vila, el director de la companyia amb seu a Beuda, denúncia la lentitud burocràtica del Govern a l’hora de donar permís per portar a terme tota aquesta construcció, que ha anat posant algunes «pedres pel camí», a l’hora, per exemple, d’escollir l’espai per instal·lar aquestes plaques solars.

De fet, semblava que l’octubre de 2020 la Ponència d’Energia Renovables de la Generalitat de Catalunya donaria permís perquè s’anés per feina amb aquesta construcció. Això, però, va quedar en fum i, tot i que LC Paper va decidir acudir, fins i tot, al síndic de greuges per desbloquejar el projecte, l’operació no es va dur a terme. El problema, però ve de més lluny, des de 2015, quan la companyia va presentar aquest projecte, però no va prosperar per les limitacions de l’antiga normativa. Amb l’arribada de la nova legislació, l’empresa va tornar a provar sort. En aquest cas, va ser la Ponència d’Energies Renovables la que va tombar el projecte. «Si s’hagués construït llavors ja estaria amortitzat», afirmava Joan Vila, al mateix temps que lamentava que «els millors anys que teníem per amortitzar-ho ja els hem perdut», a causa de la pujada ara dels preus de l’energia.

«Si s'hagués construït el 2015 ja estaria amortitzat, i ara hem perdut els millors anys per amortitzar el projecte a causa de la pujada del preu de l'eneriga» Joan Vila - Director d'LC Paper

Un dels motius pels quals el projecte s’ha tirat tants cops enrere ha estat per decidir el lloc on s’havia de construir el parc fotovoltaic. En un principi, la Generalitat volia que es construís al camp de davant la nau d’LC Paper, a Beuda. Això, «no va ser possible» perquè en cap moment el propietari del terreny «el va voler vendre». Per tant, s’han hagut de buscar altres solucions i, finalment, es realitzarà a un terreny de 20 hectàrees, adjacent al centre de l’empresa, situat al terme municipal de Beuda.

Vila va confirmar que el setembre se seleccionarà l’empresa que durà a terme la instal·lació de les 8.500 plaques solars, que es preveuen començar a col·locar en el primer trimestre de l’any 2023. Per portar a terme tot aquest projecte LC Paper ha fet una inversió del voltant d’1,8 milions d’euros.

Amb el parc fotovoltaic en funcionament es generarà una energia de 3,6 MWh/any, cosa que no permetria acaparar tota l’energia de la planta. Tanmateix, això només és «una prova pilot», perquè l’objectiu de l’empresa és abastar-se totalment de l’energia del parc fotovoltaic, que s’anirà ampliant en un futur. No obstant això, Vila afirma que si «la burocràcia és així de lenta també per futurs projectes, serà molt complicat».

L'objectiu de l'empresa garrotxina és, en un futur, abastar-se totalment de l'energia de les plaques solars

De fet, LC Paper ja funciona actualment amb electricitat 100% renovable, però la companyia la compra a la xarxa amb aquesta certificació. Amb aquesta instal·lació el parc continuarà funcionant amb electricitat renovable, tot i quan estiguin col·locades les plaques solars, un part significativa de l’energia es generarà en autoconsum al mateix centre productiu.

Fundada fa més de 140 anys

LC Paper es va fundar l’any 1881 amb l’associació del francès Grelon i el venedor Rosal per construir una empresa de paper. Així, actualment, produeix unes 45.000 tones anuals de paper i derivats. Més de la meitat de la producció s’exporta fora del territori, tot i que Joan Vila reconeix que exporten a menys països que abans a causa que «el transport marítim és car» i ja no envien mercaderies, per exemple, als Estats Units. D’aquesta manera, es dediquen a exportar a una quinzena de països europeus. Allà on més venen els seus productes és a França, a causa de la proximitat, però també a països del nord d’Europa com poden ser el Regne Unit o Suècia.