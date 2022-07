Calsina Carré edita un llibre per celebrar els seus cinquanta anys de trajectòria

Amb l’«excusa» de celebrar el seu cinquantè aniversari l’any passat, la multinacional familiar Calsina Carré, amb seu a Pont de Molins i referent en el món del transport i la logística, va decidir editar un llibre per commemorar aquest mig segle d’història. Un dels motius pels quals es va fer aquest llibre, titulat 50 anys obrint camí junts i publicat el passat mes de juny, va ser perquè mai «s’havia fet cap recopilació» de la trajectòria de la companyia. A part, també es va voler fer un «homenatge als fundadors», Jaume Carré i Cristina Calsina. Ja ho diu en l’inici: «Per damunt de tot, un càlid i afectuós record per als fundadors Jaume Carré i Cristina Calsina, que seguiran acompanyant-nos per sempre».

Ara, 50 anys més tard, Calsina Carré continua sent una empresa familiar de la mà dels tres fills dels fundadors, Ramon, Cristina i Josep Maria. De fet, ja s’ha arribat a la tercera generació amb l’entrada a l’empresa d’Alba Carré fa cinc anys, qui ocupa el càrrec de directora general. Per tant, aquest llibre que també «vol homenatjar a tothom que ha fet possible aquest recorregut» fa un repàs a aquests cinquanta anys de l’empresa. Ho fa amb el testimoni de diferents clients i treballadors, però també exposa la filosofia de l’empresa, els valors dels fundadors i també deixa clar el relleu generacional. En això, ho fa de la mà d’Alba, la tercera generació, en les pàgines finals del llibre. «Als reptes sectorials, a Calsina Carré se li suma també la transició familiar», exposa la neta de Jaume i Cristina. També explica que «Aquesta voluntat de continuïtat representa un avantatge competitiu: implica créixer de manera sostenible en el temps, enfocar-nos en tot allò que perdurarà -sobretot les persones- i posar els ulls en el llarg termini».

Inicialment, Calsina Carré va començar la seva trajectòria el transport internacional de mercaderies. Tanmateix, amb el temps va voler oferir un servei més integral i va ser en la dècada dels anys vuitanta quan fa un salt important. De fet, va ser el 1983 quan es va instal·lar a la seu central actual, que es troba a pont de Molins, i a partir de llavors va convertir-se en operador logístic.

Amb el pas dels anys, i a mesura que la companyia havia crescut, es van construir diferents magatzems. Dos d’ells situats a Valls, mentre que la resta es troben fora del territori català, com a Venlo, als Països Baixos. Tot això, per poder efectuar operacions a tots aquests territoris i donar suport domèstic als viatges intermodals.

Ja des de principi de segle, la companyia alt-empordanesa ha apostat per portar a terme una forta expansió internacional obrint nous mercats amb la idea d’enfortir el servei davant al client i millorar l’eficiència operativa. Fruit d’aquesta línia, l’empresa va crear una filial a Pitesti, a Romania. Una filial que va funcionar perquè a hores d’ara és la segona empresa amb més facturació del grup. A més, també va voler continuar apostat per obrir mercat al Nord d’Àfrica, creant dues filials, una a Tànger, al Marroc, i una altra a Tunis, a Tunísia. Tot això, ha fet el grup sigui un dels capdavanters de transport internacional a Marroc i també l’ha convertit en una de les flotes més potents de Romania. Tot això, i molt més, es recull també al llibre 50 anys obrint camí junts, que explica, detalladament, la trajectòria de la companyia i tots els èxits que l’han portat fins aquí.

Els reptes de futur

La feina a Calsina Carré no atura i ja tenen diferents fronts oberts per continuar millorant en els pròxims anys. Un dels reptes de futur de la companyia gironina és la intermodalitat, amb l’objectiu de fer de forma més eficaç i ràpida les operacions de transbord de materials i mercaderies. Per altra banda, també s’ha proposat consolidar-se, definitivament, en la seva expansió al Magreb i també en fer una feina més sostenible. Aquesta, implica la instal·lació de plaques solars o posar pneumàtics ecològics als seus vehicles.

Un d’aquests projectes que es portarà a terme en els pròxims mesos serà un hub logístic per posar a disposició de tercers les instal·lacions de Pont de Molins. Aquest projecte té previst inaugurar-se el mes d’octubre amb la finalitat que diferents transportistes puguin aturar-se a aquestes instal·lacions i aprofitar per descansar. Per fer aquest espai, l’empresa ha fet una inversió una forta inversió. Allà, els transportistes disposaran d’un pàrquing per deixar el seu vehicle. Aquesta zona, a més, tindrà dutxes, màquines de snacks, wifi o túnel de rentat per camions. Tot això, en un entorn ben ubicat a causa de la seva proximitat amb La Jonquera -via dels transportistes per travessar a França- i dins l’àrea d’influència de Vilamalla. Sembla, per tant, que la construcció d’aquest nou espai és un projecte encertat.