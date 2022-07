El sector turístic gironí recupera volada aquest mes de juny amb 506.108 turistes. Aquestes dades suposen un increment del 71% respecte el mateix mes de l’any passat i supera per poc la xifra de 2019, just abans de l’esclat de la pandèmia. Segons les dades de la Conjuntura Turística Hotelera publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el creixement d’aquest darrer mes ve impulsat per l’arribada de visitants procedents de l’estranger.

Catalunya A Catalunya l’evolució ha estat encara millor: ha passat de rebre 306.300 turistes internacionals el juny del 2021 a acollir-ne més d’1,24 milions aquest darrer mes. Catalunya ha estat la segona principal destinació de l’Estat, només superada per les Illes Balears. Aquest juny, el país ha concentrat 6,09 milions de pernoctacions, el 17,3% de total estatal, superant destinacions com les Canàries, el País Valencià o la Comunitat de Madrid. No obstant això, Catalunya presenta un grau d’ocupació del 54,2%, lleugerament inferior a la mitjana espanyola (54,9%). Tot i l’increment del 305%, la dada de turisme estranger encara està per sota dels màxims del 2019 (1,49 milions). Evolució a Espanya Al conjunt de l’Estat, la xifra de turistes ha superat els 11 milions, el que suposa duplicar els volums registrats l’any passat (5,6 milions). Tot i això, el nombre de visitants és encara un 3,2% inferior als nivells previs a l’esclat de la pandèmia. Pel que fa als residents a l’Estat, les arribades han crescut menys (+33,7%), fins als 921.064 viatgers.