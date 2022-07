El dilluns 18, durant el discurs on Foment del Treball va ratificar-lo pels pròxims quatre anys com a president, Josep Sánchez Llibre va tornar a situar com a deure prioritari «el retorn de les empreses». És el mateix al qual es va comprometre fa quasi quatre anys, en agafar la batuta per primera vegada al capdavant d’aquesta organització empresarial catalana.

I és que, des de l’etapa del referèndum de 2017, declarat inconstitucional, poc ha canviat en aquesta matèria. El 2017, 2.536 empreses van protagonitzar una fuga massiva de seus, només compensada amb l’arribada de 548. Resultat? 1.988 menys, segons les dades dels registres mercantils. Va ser una mudança massiva facilitada per un decret exprés del Govern del PP que va posar totes les facilitats a aquesta operació sortida, en possibilitar el canvi sense passar per la junta d’accionistes tot i que així ho establissin els estatuts socials de l’empresa.

«Continuarem treballant en aquesta direcció. Sabem que no és fàcil, però tampoc és impossible. Per aquest motiu, també prestarem suport a la taula de diàleg recentment impulsada pels governs de l’Estat i de la Generalitat per aconseguir l’estabilitat política i econòmica per afrontar amb èxit la situació actual de crisi. S’ha de donar resposta i seguretat a les empreses», va afirmar Sánchez Llibre.

En el mateix acte, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, va afegir-se a la crida. «Treballarem plegats i un dels objectius és que les empreses catalanes tornin a casa», va dir. Aquesta picada d’ull procedent d’un dels grans lobbies de Madrid ha estat valorat per algunes companyies que llavors van decidir canviar de seu social.

Des del Cercle d’Economia, el seu nou president, Jaume Guardiola, afirma que l’entitat «posarà tota la carn a la brasa» per refer ponts i que tornin les seus de les companyies. Per això cal que es consolidi una seguretat jurídica que la mateixa Foment considera més forta que fa cinc anys. De fet, Sánchez Llibre no ha tornat a demanar com va fer a la Reunió del Cercle de 2019 que el Govern es comprometi per escrit a no emprendre noves aventures rupturistes unilaterals.

El conseller d’Economia, Jaume Giró, que en aquella etapa era director general de la Fundació La Caixa, ha recordat en alguna ocasió que el mateix decret que els consells d’administració de les empreses van utilitzar per mudar la seva seu social segueix en vigor i que ho podrien «aprofitar i tornar sense passar per les juntes d’accionistes». En tot cas, les empreses «van marxar lliurement, sense raons objectives i no està previst que la Generalitat doni incentius perquè tornin, com tampoc n’hi hagué perquè marxessin». Des del Govern s’ha interpretat sempre que darrere el moviment d’algunes companyies, moltes vinculades a La Caixa, hi havia motivacions polítiques.

Els sindicats, per la seva part, creuen que hi ha motius pel retorn, informa Gariel Ubieto. El secretari general d’UGT a Catalunya, Camil Ros, considera que «el risc teòric» pel qual van marxar «ja no existeix». Javier Pacheco, líder de CCOO a Catalunya, considera que és moment de teixir un espai de consens entre el Govern, els partits, els sindicats, les patronals, les càmeres, «per mostrar que el país és atractiu pel retorn de les empreses i noves inversions». És una qüestió, afegeix, que s’hauria d’incloure a la taula de diàleg entre els Executius autonòmic i central i corregir aquesta «anomalia econòmica que avui no té cap sentit».

En una línia similar, el representant d’una d’aquestes grans empreses afirma que el retorn del diàleg entre el Govern, almenys la part representada per ERC, i el Govern central hauria d’anar acompanyat d’algun gest de l’Executiu central. «Es troba a faltar un pronunciament del president del Govern, facilitaria que alguna d’aquestes societats almenys es plantegés intervenir l’opció del retorn», asseguren.

En la situació actual, la resposta més habitual de les companyies consultades és: «No és un tema previst». Tampoc els bancs, com el Sabadell, que va optar per Alacant, o CaixaBank, que va apostar per València, s’ho plantegen. A més, el principal accionista de CaixaBank, la fundació La Caixa, que té l’Estat com a segon accionista, té la seva seu a Palma de Mallorca des de fa cinc anys i tampoc ha fet, per ara, cap moviment que faci pensar en un retorn pròxim, si bé l’operativa segueix en la capital catalana, com passa amb la majoria de «fugades». En tot cas «no existeix cap indici que convidi a plantejar-se la qüestió. No hi ha hagut cap element clar que canviï respecte al que en el seu moment va provocar el trasllat de la seu social», explica el portaveu d’una de les grans companyies que es van mudar.

Algunes de les empreses consultades admeten que el 2017 es va produir un cert «efecte onada» del qual va resultar difícil sortir. En alguns casos hi havia motius polítics, admeten, però en el de les pimes va ser «un tema de competitivitat» (menys impostos, etc.) destaca el president de Pimec, Antoni Cañete. I posa un exemple: en els últims 10 anys, el nombre d’empreses a Lleida ha crescut el 3%, mentre que a Aragó ho ha fet el 10%. Segons Cañete «les portes han d’estar obertes, però sense avantatges». Segons opina, si en el seu moment van decidir traslladar-se, si tornen, ha de ser sense privilegis que discriminarien els que es van quedar. I hi ha exemples. En la configuració actual de l’Ibex hi ha només dues companyies que van retenir la seu social: Fluidra, que en aquells dies no formava part de l’índex; i Grífols. Fora de la borsa, ho van fer signatures com Freixenet o Puig, gens relacionades amb el procés.

Des de l’entorn de Foment consideren que es requeriria garantir que el país s’estabilitzi del tot i que recuperi l’embranzida perduda. Es necessiten al·licients perquè, a curt termini, els hàbits no han canviat gaire, ja que les seus operatives segueixen a Catalunya, igual que les fàbriques, i s’ha optat per llocs als quals ja es viatjava molt, com per exemple Madrid. En realitat, el que succeeix és que a curt termini no hi ha uns efectes gaire notables, però a a mitjà i llarg s’accelera un procés de concentració a Madrid, que ja s’havia iniciat abans, adverteixen.