Tot i que des d’Artur Mas fins a Oriol Junqueres asseguraven i perjuraven que les empreses no s’endurien la seu social fora de Catalunya, la fuga es va produir. Va ser com un tsunami després del referèndum de l’1-O durant aquell mes i el de novembre. Van destacar les participades per La Caixa, una de les que va demanar al llavors ministre d’Economia, Luis de Guindos, un canvi legal per facilitar aquesta mudança. Els bancs no podien estar ni un segon en un territori que podria quedar fora de l’àrea de l’euro. Aquest procés no ha fet que els «cervells» de les companyies deixin Catalunya, ja que mantenen les seves seus operatives; ni tampoc les fàbriques, però s’ha endut les juntes d’accionistes i reunions dels consells d’administració. Algunes companyies finalment van optar per quedar-se agafant-se a l’aplicacció de l’article 155, la intervenció de l’autonomia, com va admetre Freixenet.

El 4 d’octubre va començar tot. Oryozon, una biotecnològica, va iniciar el ball anunciant que s’enduia la seu a Madrid. Van seguir-la el Banc Sabadell, que va comunicar el trasllat a Alacant, aprofitant la seu de l’antiga Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM), el 5 d’octubre; igual que CaixaBank, que va optar per la seu de l’antic Banc de València. L’endemà, el 7 d’octubre, la fundació La Caixa i el seu hòlding, Criteria, van anunciar el trasllat a Palma i el mateix dia, Agbar va fer el mateix i va optar per Madrid, tot i que el 2018 va tornar a Barcelona la seu de la seva matriu, SGAB. També Abertis, Cellnez o Colonial van optar per Madrid. Els anuncis van seguir amb Gaesco, SegurCaixa Adeslas o VidaCaixa, el 9 d’octubre; o l’endemà per Catalana Occidente, Planeta, Indukern o Edreams; així com Idilia Foods (Cola-Cao, Nocilla), l’11 d’octubre, que va optar per València. I el ball va seguir amb Bimbo, Applus, a Madrid; Codorniu a Haro (La Rioja); La Bruixa d’Or, a Pamplona o el Grup Gallo a El Carpio (Córdoba), així com Laboratoris Ordesa, a Huesca; Ciments Molins, a Madrid, amb pugna judicial entre accionistes familiars, entre altres.