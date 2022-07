Amb la <strong>inflació descontrolada</strong>, el moment de proveir-se combustible és un dels més temuts pels ciutadans, davant els preus elevats dels carburants, fins i tot amb el descompte de 20 cèntims per litre que va aprovar el Govern central. Una mesura que s’han decidit a complementar tres companyies subministradores de combustible: Repsol, Cepsa i BP.

Repsol mantindrà tot l’estiu el descompte extra de 10 cèntims que se sumen als 20 sufragats pel Govern. L’únic requisit per disfrutar del descompte de 30 cèntims és tenir descarregada l’aplicació gratuïta Waylet. Els clients que no la tinguin descarregada tindran dret a un descompte addicional de 5 cèntims, per a un total de 25 cèntims sumant-hi l’ajuda directa de l’Executiu.

Cepsa ha anunciat que prorroga fins a finals d’any el descompte de fins a 30 cèntims que ofereix als seus clients i que es desglossen de la següent manera: 20 cèntims per l’ajuda de l’Executiu central, 5 cèntims pel descompte universal que l’empresa ofereix a qualsevol client i 5 més que se sumen als clients donats d’alta en la promoció ‘Perquè tu tornes’.

BP aplicarà un descompte addicional de 12 cèntims als particulars que s’afegeixin a la promoció que ha impulsat a través de la seva targeta Mi BP. El descompte arriba als 14 cèntims per als professionals de la conducció «en funció de la mida de la flota» a què pertanyin i que disposin d’una targeta Routex.