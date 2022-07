Negocis que creixen sempre amb el sol

De les comarques gironines a les illes Canàries. Durant els mesos d’estiu, quan bona part de la població gaudeix de les seves vacances, hi ha empreses i negocis que treballen més que mai per poder atendre una determinada demanda eminentment estacional. Des de fabricants de gelats i glaçons a instructors de navegació o propietaris de càmpings i cinemes a l’aire lliure, aquest reportatge en repassa alguns, repartits per tota la geografia espanyola.

La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador ha estat reconegut aquest 2022 com el millor càmping sostenible i respectuós amb el medi ambient d’Europa. El guardó ha estat concedit per ADAC, l’associació automobilística més gran del continent. Gestionat per l’empresa Camping Car SL, aquest càmping de cinc estrelles és una de les referències d’allotjament turístic de la costa mediterrània. En aquests últims anys, abans de la irrupció de la pandèmia, ja va començar a trencar l’estacionalitat exclusiva de l’estiu ampliant la seva obertura des d’abril fins a l’octubre. "La temporada ha canviat molt i s’ha allargat cap a la tardor, cosa que ens ha permès aprofitar aquesta inèrcia favorable dels mesos de setembre i l’octubre, que abans eren molt fluixos", explica Antoni Castellar, director del càmping.

La Ballena Alegre està situat a peu de platja, al cor del golf de Roses, un dels membres destacats del Club de les Badies més boniques del món. L’agost continua sent el punt fort a la caixa de l’empresa. Castellar apunta que aquesta temporada "hem arribat al cent per cent d’ocupació", cosa que suposa una afluència màxima d’uns 4.500 hostes. "El nostre moment àlgid hem de situar-lo entre el 15 de juliol i el 31 d’agost", afegeix. La previsió de l’empresa és optimista després d’haver superat la sotragada els dos exercicis anteriors. El seu director constata que el 2020 "va ser molt dolent i el 2021 ens va servir per captar un tipus d’usuari de proximitat que abans no teníem". El podi de la seva clientela l’encapçala el turisme alemany, seguit del dels Països Baixos. En tercer lloc es troben els clients de nacionalitat espanyola, el noranta-nou per cent dels quals es reparteixen entre catalans i bascos.

Les perspectives per a aquest exercici són clares: "Esperem superar la xifra de negoci del 2019". El camí de la marcada sostenibilitat de l’establiment els ha fet guanyar nombrosos guardons cada temporada i els ha portat a reduir més de 100 tones de CO2 a l’any. Aquest any ha estat el lloc d’Espanya escollit pel grup Volkswagen per presentar la seva furgoneta elèctrica ID. Buzz./SANTI COLL

Gelats Angelo va ser fundada el 1985 a Torroella de Montgrí per Angelo Corvitto. Ara té la seu a Ullà i és Hervé Corvitto qui dirigeix aquesta empresa familiar fundada el 1985 a Torroella de Montgrí pel seu pare, el mestre gelater, Angelo Corvitto. Com moltes de les empreses que es dediquen al subministrament de gelats "necessitem que arribi el bon temps per tenir més ingressos", comenta Hervé Corvitto. L’any passat, la companyia va facturar al voltant de 900.000 euros, però va ser durant els mesos d’estiu, entre Setmana Santa i finals de setembre, quan l’empresa va concentrar més volum de vendes. Corvitto afirma que els ingressos que van tenir en aquell període de temps van ser entre el 80% i 85% del total del volum de negoci.

La companyia gironina té tres línies de distribució, dues de les quals obertes tot l’any. Són les de restauració i botigues al detall que durant l’hivern "van comprant, però en un volum diferent". L’altra via de subministrament és la de les gelateries, que només es fa durant la temporada d’estiu i, si alguna queda oberta durant els mesos de l’any, les vendes que es fan són "testimonials".

Gelats Angelo distribueix a uns 300 establiments de tota la província de Girona, una xifra que arriba als 400 si també es compta la distribuïdora que té l’empresa. Corvitto indica que el volum més alt d’aquests subministraments es troba als locals de restauració, "que sovint ens demanen gustos curiosos que elaborem per primera vegada", i a les botigues al detall. Dues vies que "creixen molt durant l’estiu".

En canvi, la venda a les gelateries és menor perquè "som una empresa petita" i en una població només ofereixen els seus productes a una única gelateria. També subministren els seus productes a altres llocs de Catalunya, i també d’Espanya, com Madrid o Galícia./JOSEP COLL

L’aigua és el millor aliat de l’estiu i un dels grans tresors amb què compta Jaraba, una petita localitat saragossana també coneguda pels seus dos balnearis (Sicília i La Virgen). Allà hi ha un brollador privilegiat que explota des de fa més de mig segle l’empresa Cobecsa, del grup Ágora (cerveses Ambar i Moritz), que viu en aquests mesos el seu moment de més apogeu en incrementar-se el consum d’aquest refrescant producte.

Compta amb la millor matèria primera, una aigua de la màxima puresa i rica en minerals que brolla a 30 graus de temperatura en una captació que es fa a 100 metres de profunditat. Es comercialitza a través de les marques Lunares i El Cañar de Jaraba. La primera és una referència al mercat aragonès i es ven a tot Espanya, on cada vegada és més coneguda gràcies a les seves qualitats.

L’embotelladora, que també elabora gasoses i refrescos de la marca Konga, compta amb 32 treballadors, una plantilla que en l’època estival arriba a gairebé 40 persones. La meitat de la seva producció anual, que frega els 30.000 milions de litres, es concentra entre el juny i el setembre.

"L’aigua es ven en gran mesura segons la temperatura: quan augmenta la necessitat d’hidratar-se, creixen les vendes", afirma Javier Sicilia, responsable de la planta i director de producció del grup Ágora. No obstant, precisa, "les onades de calor aporten un percentatge poc rellevant en el volum de negoci, el que és important és que l’estiu sigui de calor sostinguda".

El 75% de la seva producció es destina a l’hostaleria. "Vam patir el tancament de bars amb la pandèmia i ara estem vivint la reactivitat. La veritat és que aquest any està anant molt bé", apunta el directiu, que viu a Jaraba (280 habitants), on aquesta indústria és a més tot un revulsiu per al desenvolupament rural. La facturació de la companyia frega els 10 milions d’euros i té previst afrontar importants provisions en el futur per treure més profit del seu particular tresor líquid./JORGE HERAS PASTOR

Les altes temperatures dels últims dies, que en algunes regions com Astúries van superar registres històrics, han fet que mig país es fiqués de cap en l’edat del gel. Una empresa com Procubitos Europa, que entre el juny i el setembre suma el 70% dels seus beneficis, en dona fe. La companyia de fabricació i venda de gel més poderosa del continent -Cubers és la seva marca-, treballa en un mercat "encara per explotar", segons Francisco Delgado, director financer del grup. "Quan fa més calor la gent va a platges i terrasses i facturem un 20% més", explica.

L’edat del gel té història a Astúries. El 2011, Cubers Premium va obrir la primera fàbrica a Gijón, però no seria fins a la seva integració en l’empresa gaditana Procubitos quan es va llançar al mercat europeu amb el nom actual. La fàbrica del Principat té una capacitat màxima de producció diària de 80 tones. És la segona més gran de l’empresa i proporciona gel a Cantàbria, Galícia i Castella i Lleó. Després de "dos anys molt dolents per la pandèmia", en paraules de Francisco Delgado, l’empresa es mou ara per la banda oposada: "Ens hem trobat amb una demanda més explosiva del que esperàvem".

Malgrat l’expansió de Procubitos Europa, el focus no es mou d’Astúries. "Continuem molt implicats en la regió i part de l’accionariat continua sent asturià". /HELENA MONTENEGRO ZURRÓN

Si hi ha un producte que recorda l’horta d’Europa i que només amb anomenar-lo trasllada qualsevol a l’estiu és el gaspatxo, un producte que no només es consumeix a Espanya sinó que ha saltat les fronteres pàtries per ser degustat fins i tot als Estats Units. El "culpable" que s’hagi fet tan popular és una empresa establerta a la Regió de Múrcia i que presumeix d’utilitzar productes de la terra i d’altres províncies limítrofes, com Alacant, València, Almeria, Còrdova i Jaén.

El grup Alvalle va néixer fa 25 anys amb l’objectiu de llançar una nova generació d’aliments elaborats a partir d’una matèria primera fresca i de primera qualitat. I, en aquest context, gràcies al talent i la innovació, va elaborar i va comercialitzar el 1991 el primer gaspatxo de litre refrigerat del mercat, tot un revulsiu per a un producte que era habitual a moltes cases, sobretot, del sud d’Espanya.

Des d’aquesta data, ha plogut molt en una companyia que aquesta temporada té previst elaborar 38 milions de litres de gaspatxo, un 12% més que a l’exercici anterior, i que exportarà el 50% de la seva producció, sobretot a França, el seu país estrella. Una producció rècord, que s’ha multiplicat per sis des que va entrar a formar part de PepsiCo l’any 1999.

La gran novetat d’aquest estiu, segons ha explicat l’empresa, és la nova gamma en ampolla PET transparent Selecció de Temporada, amb una selecció molt especial de tomàquets de temporada i de proximitat, que estan elaborats amb les varietats Pera i Kumato per a la recepta d’estiu i les varietats tomàquets Rosa i Negre en la seva versió d’hivern.

Alvalle utilitza per als seus productes uns 40 milions de quilos d’hortalisses, que tenen el seu origen en un radi d’acció de 200 quilòmetres al voltant de la planta de producció ubicada a la localitat murciana d’Alcantarilla, pel que "s’assegura d’aquesta manera la màxima proximitat i frescor dels ingredients". A més, expliquen que el 98% de les hortalisses que utilitzen "es recullen a mà, una a una, de manera tradicional i respectant el seu punt òptim de maduració". En resum, un gaspatxo que és gairebé una obra d’art.

Cap eivissenc es pot imaginar el port sense Los Valencianos, ja que fa 89 anys que aquesta gelateria és un dels punts més freqüentats del centre històric a l’estiu. No és casualitat que acabi de ser un dels 16 establiments de l’illa distingits amb un "Sol d’estiu" de la Guia Repsol./LOLA GARCÍA

Amb només 18 anys, Daniel Lloyd Galiana s’ha posat al capdavant de l’empresa, agafant el relleu de la seva mare Mónica, però compta amb una experiència i un aplom sorprenents. Com en tots els negocis familiars, ha crescut rondant dins del local o a l’obrador de gelats artesanals.

Malgrat l’arrelament de Los Valencianos, la família Galiana va recalar a l’illa per descart. Menorca va ser el seu primer objectiu, però no els va convèncer. Un any després, el 1933, els rebesavis de Lloyd van provar sort, amb èxit, a Eivissa, on comptaven amb l’avantatge de la proximitat per viatjar a la seva Xixona natal. Llavors només hi havia tres gustos, tant al local com en un carro ambulant: nata, maduixa i torró. "Ara tenim 72 varietats i les elaborem totes nosaltres", detalla.

Amb tot, no ha variat l’opció més demandada, el d’ametlla, especialment entre els clients grans. Els diumenges, el dia per excel·lència per al públic local a la terrassa, també abunden les comandes amb orxata, blanc i negre o nacional (igual que l’anterior, però amb bola de vainilla en comptes de nata rematant el granissat de cafè).

Si hi entra un italià, ja intueix que voldrà pistatxo avellana i en un cucurutxo petit, a diferència dels germànics. "Els alemanys demanen molta xocolata als cucurutxos d’una mida més gran, però també copes de gelat grans, que són molt contundents".

Els anglesos es deleixen "pels gustos més embafadors, com el caramel" i, com els alemanys, solen repassar a fons la carta abans de