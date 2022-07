Simon ja ha posat en funcionament la nova instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a la seva planta d’Olot. Per dur a terme tot aquest projecte, l’empresa va fer una inversió de 861.000 euros, emmarcada dins el pla inversor de 15 milions d’euros que va anunciar el mes d’octubre de l’any passat per portar a terme diferents avenços tecnològics que ajudarien a reforçar la indústria de la fàbrica garrotxina.

En total, s’han instal·lat 2.634 panells fotovoltaics amb una potència de 1.428 kW i que ocupen un espai de 12.000 metres quadrats. Segons l’empresa, aquestes plaques solars cobriran un 25,5% del consum de la nau. Amb un estalvi energètic d’1,4 GW/h l’any, el que suposa una reducció d’emissions de 690 tones de CO2 cada any. Així, la companyia pretén amortitzar tota la inversió amb una mica més de quatre anys, però això també «depèn de com variïn els preus del consum energètic», explicava David Romero, gerent d’operacions de Simon. D’aquesta manera, l’empresa aposta per l’«eficiència i l’estalvi energètic». A tot això, no només ho «aplica als productes», sinó que també ho fa en «la manera de pensar» i fer que aquests productes siguin cada vegada «més sostenible». A més, l’empresa aposta per la digitalització dels espais i el control de llum per a crear experiències que s’adapten a cada estil de vida.

Simon es va fundar el 1916 a Olot, tot i que ara la seu central es troba a Barcelona. En plena expansió, també lidera el grup Simon Holding, que conté un grup d’empreses amb presència a més de 50 països. En total, compte amb 4.000 treballadors arreu del món, dels quals 285 fan feina a la planta d’Olot.