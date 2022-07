L'online s'ha convertit en un canal més per a moltes pimes del nostre país, ja que suposa una nova font d'ingressos i els permet reconvertir els negocis de tota la vida. Però aquesta tendència no arriba igual a tots els àmbits d’activitat. Els sectors del transport, la construcció i el sector primari són els menys digitalitzats, mentre que els negocis TIC, els projectes immobiliaris, els financers i els vinculats al turisme són els que despunten més.

Aquestes dades, que provenen de l'informe Caixabank de Digitalització Sectorial 2020, també són ratificades des de la seva pròpia experiència per dinahosting, la proveïdora espanyola líder en el mercat d'allotjament web i dominis. I és que a ningú no se li escapa que la pandèmia ha impulsat la digitalització de nous negocis. Així, el 2021, el volum de nous clients de dinahosting va augmentar un 33 % en relació amb el 2019, passant de 8.021 a 10.651.

Sobre això, Paulo Rodríguez, director de dinahosting, indica que “l'interès dels emprenedors per millorar la seva presència en línia és una tendència real i consolidada”. Per això, amb la seva ajuda desmuntem 10 mites comuns sobre la digitalització en les petites i mitjanes empreses:

1. Ja soc a Facebook i Instagram, per què vull una web?

En una xarxa social el control total mai no el tens tu. Això significa que si aquesta xarxa pateix una caiguda dels seus serveis, o si decideix, fins i tot, tancar les portes, no hi haurà ningú a qui li puguis reclamar el perfil i només et quedarà començar de zero en un altre lloc. A més, com a negoci, quedes a mercè dels canvis que hi hagi en els seus algoritmes, i no sempre és fàcil que et vegin si no pagues per anuncis.

Davant de les xarxes socials, una web és del seu propietari, cosa que li permet mantenir el control al 100%

“Una web és teva i tu hi tens tot el control. Considera-la la base de la teva presència en línia, l'espai des del qual transmetre qui ets i el que saps fer”, resumeix el director de dinahosting.

2. Ara que la pandèmia va remetent, em compensa seguir en línia?

Arribats a aquest punt, no podem ignorar els beneficis que el món digital pot aportar a un negoci. Les vendes en línia creixen a un ritme sense precedents, i això es deu, entre altres motius, a la comoditat de comprar des del sofà de casa.

Durant la crisi provocada per la Covid-19, nombrosos sectors, com el de l'hostaleria, es van reconvertir completament gràcies a la digitalització, gestionant enviaments a domicili i comandes per emportar-se amb l'ajuda d'un senzill formulari web. "Tots els negocis han de pensar en les oportunitats de venda que els proporciona una web", assenyala el responsable de l’empresa gallega.

3. No importa quina proveïdora d’allotjament web triï per a la meva web

La proveïdora d'allotjament és a la web el mateix que les rodes al cotxe o unes sabatilles a un esportista. Perquè una web carregui ràpid i no pateixi caigudes, cal una proveïdora amb un bon nivell de servei i amb un suport tècnic disponible cada dia de l'any. “A dinahosting cuidem les webs dels nostres clients igual que si fossin nostres. La nostra atenció és 24/7, en el seu idioma, i sens dubte sense contestadors automàtics”, explica Rodríguez.

Els cercadors com Google prioritzen les webs allotjades al mateix país, de manera que les allotjades a dinahosting tenen més possibilitats d'aparèixer entre les primeres

A més, des del punt de vista del posicionament SEO de la pàgina, Google i altres cercadors prioritzen les webs allotjades al mateix país, raó per la qual -dins Espanya- els servidors amb IP espanyola fan que les webs tinguin una millor velocitat de resposta. Tots els servidors de dinahosting són a Madrid, així que els temps de resposta seran menors i la web carregarà molt abans.

4. Internet només està fet per a les empreses grans

A Internet, com en el món ‘offline’, el que és indispensable és tenir una proposta de valor diferenciada i definir una bona estratègia per comunicar-la al públic. No cal estar a tots els canals, ni tampoc disposar de grans pressupostos.

És el cas dels promotors dels projectes bodegas.bio, un mercat de vins ecològics i vegans, o filkers.com, una plataforma en línia per crear vídeos promocionals de productes en temps real. Tots dos són clients de dinahosting i exemple de com una pime pot iniciar-se en el comerç electrònic amb èxit.

5. Cal saber programació per poder fer anar una web

Avui dia es pot ser autodidacte en el desenvolupament web gràcies a l'enorme documentació i comunitat que tenen darrere algunes plataformes. Aquí, sens dubte, WordPress porta la davantera, ja que permet crear des d'una web bàsica una botiga en línia completa sense necessitat de saber de programació.

Dinahosting compta amb plans WordPress adaptats a tota mena de necessitats, des dels projectes més bàsics fins als més avançats. A més, la seva versió WordPress Optimitzat DH incorpora millores a nivell de posicionament, rendiment i seguretat per facilitar encara més la feina a les pimes.

És cert que, si es compta amb una ajuda professional, el propietari de la web serà més àgil en el seu desenvolupament i deixarà de banda les qüestions tècniques, cosa que li permetrà centrar-se únicament en la part de les vendes. No obstant això, qualsevol que necessiti muntar una pàgina web bàsica que no requereixi actualitzar contingut sovint pot fer-ho pel seu compte avui dia. Eines com WordPress estan a l'abast de qualsevol negoci, ja que les facilitats que aporta a nivell de personalització i desenvolupament són amplíssimes.

6. És igual com sigui el meu negoci, segur que necessito una botiga en línia

“Igual que abans totes les empreses eren a les Pàgines Grogues, avui han de ser a Internet”, resumeix el director de dinahosting. Això sí, això no significa que tots els negocis estiguin obligats a muntar una botiga en línia. Cadascú ha de pensar en el temps i en els recursos que té per saber fins on pot arribar.

“Igual que abans totes les empreses eren a les Pàgines Grogues, avui han de ser a Internet”, resumeix el director de dinahosting

Per a molts n'hi haurà prou amb tenir una web amb la seva oferta de serveis i un formulari de contacte, com en el cas d'una perruqueria o d'un taller. Com conclou Rodríguez, “l'important és partir de la premissa que millor fer poc i bé, que molt i malament”.

7. La ciberseguretat és una cosa que només ha de preocupar les administracions públiques i les grans companyies

L'augment dels ciberatacs ha anat de la mà del creixement de l'ús d'Internet, avui a cotes mai vistes. L'enginy dels hackers no coneix límits: els atacs i amenaces en línia han evolucionat de múltiples formes per tractar de robar informació, diners o simplement causar danys sense cap altre fi. Aquesta amenaça també afecta els negocis, en què els atacs informàtics poden ser especialment perjudicials i comportar conseqüències greus a nivell econòmic, legal o d'imatge de marca.

“En els casos més extrems, un ciberincident pot fins i tot provocar el tancament”, adverteix Paulo Rodríguez, que apel·la a prendre precaucions -tant a nivell usuari com empresarial- per minimitzar riscos i evitar, tant com sigui possible, aquestes amenaces que poden posar en risc un negoci.

8. No necessito un correu professional amb el meu nom de domini, en tinc prou amb un compte gratuït

El procés mínim de digitalització implica una pàgina web adaptada a les característiques de l’empresa i un servei de correu professional amb el nom de la marca del negoci, segons detalla la companyia gallega.

Davant dels comptes de correu genèrics, un correu electrònic amb el nom del teu domini promourà que t'identifiquin com un professional del teu sector. Els comptes genèrics, com ara Yahoo o Gmail, denoten que tens una trajectòria recent i que el teu negoci no és prou sòlid. Així, en registrar un domini a dinahosting el compte de correu ja et ve gratis: és una inversió mínima que millora molt la imatge de marca.

9. Tampoc m'interessa tenir un bloc, o és que potser em generarà diners?

Per a determinats negocis, tenir una secció de bloc és molt important, ja que a més d'ajudar a millorar el posicionament SEO, contribueix a situar-lo com a referència en el seu sector i li aporta bon contingut per compartir a les xarxes socials.

Imagina't que tens una floristeria: hi ha tot un món darrere de la cura de les plantes que potser t'interessa desenvolupar en un bloc. Tot plegat donarà més visibilitat a la teva marca i, sobretot, augmentarà el trànsit de visites cap a la teva pàgina, cosa que tard o d'hora acaba redundant en vendes.

10. Ningú m'ajudarà a digitalitzar-me

Tot i que Espanya presenta una evolució positiva en els principals indicadors internacionals de digitalització, encara se situa al lloc número 13 del rànquing europeu, segons dades del Digital Economy and Society Index DESI. Les nostres pimes tenen un ampli camí per endavant per impulsar el seu canal de comerç electrònic, cosa que afecta el seu propi creixement i la productivitat del conjunt econòmic del país.

Espanya, al tretzè lloc europeu en el rànquing d'indicadors de digitalització

Davant d'aquesta realitat, el Govern ha posat en marxa un projecte per aconseguir que les petites i mitjanes empreses avancin més en la digitalització. És el programa Kit Digital, que funciona a través de bons provinents del fons europeu Next Generation EU i dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

“Amb Kit Digital o sense, tota pime ha d'interioritzar que el digital és un camí que és necessari emprendre: endarrerir-lo més temps suposarà una pèrdua d'oportunitats per a qualsevol negoci”, conclou Paulo Rodríguez.