Twitter ha publicat els seus resultats del segon trimestre del 2022, i les xifres del gegant de les xarxes socials han quedat eclipsades i força ocultes per culpa de la compra que javia de dur a terme el magnat Elon Musk. Twitter ha revelat haver perdut 33 milions per l'adquisició d'Elon Musk d'acord amb TechCrunch.

Musk ha decidit que ja no vol comprar Twitter, però la companyia de l'ocell blau està intentant forçar l'acord per les pèrdues greus que li ha ocasionat. Un jutge li va donar la raó i va assegurar que podria accelerar la causa legal contra Musk.

La companyia ha crescut molt menys del que s'esperava aquest trimestre a causa de l'enfrontament entre tots dos. Mentrestant, la companyia continua sent una societat anònima que ha de respondre davant dels seus accionistes. Els seus ingressos han caigut un 5% respecte al trimestre anterior, de 1.180 milions de dòlars quan l'anterior va ser de 1.320 milions de dòlars. No és només perquè la publicitat no està sent tan beneficiosa en el món tecnològic, sinó també a la incertesa que genera la compra de Musk.

L'empresa viu un "dia de la marmota" constant, en què sembla que no poden sortir de l'atzucac.