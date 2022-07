El Govern preveu aprovar aquest dimarts en Consell de Ministres la reforma del reglament d’estrangeria, que flexibilitzarà les condicions d’accés al mercat de treball a milers de migrants. També el conclave ministerial preveu donar llum verda al nou sistema de cotitzacions dels treballadors autònoms, pactat amb patronal i sindicats, tal com confirmen fonts del Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social. José Luis Escrivá aconsegueix tirar endavant dues de les normes de més pes en les quals ha estat treballant durant els últims mesos. La primera no necessitarà més tràmits i entrarà en vigor una vegada ho estableixi el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). I la segona encara haurà de ser validada pel Congrés i per a això el ministre haurà d’armar una majoria parlamentària que li doni suport.

La reforma del reglament dissenyada per Escrivá ampliarà les possibilitats de les persones d’origen estranger per accedir a una ocupació a Espanya. Una de les novetats que introduirà és la possibilitat que qualsevol persona que realitzi un curs de formació tingui automàticament permís de treball. És a dir, podrà compatibilitzar els seus estudis amb un contracte laboral i podrà mantenir-lo el temps que durin els seus estudis. Fins ara la visa d’estudiant no donava permís de treball.

Una altra de les modificacions que introduirà la norma és l’elaboració d’un «catàleg de professions de difícil cobertura» per a cada província o demarcació territorial. Aquesta es basarà en les dades remeses des del SEPE i haurà de ser aprovat per patronals i sindicats. I quan s’identifiqui una professió sense personal, s’obrirà la possibilitat que les empreses portin gent de fora per treballar.

«La prioritat, com no pot ser de cap altra manera, és la generació d’ocupació per als espanyols, per als nostres joves. I això és perfectament compatible amb el fet que determinats colls d’ampolla, determinats àmbits del mercat laboral, es puguin solucionar d’una altra manera», va justificar Escrivá en un esmorzar informatiu al juny. Des de les centrals temen que sigui una flexibilització que permeti a les empreses buscar personal fora d’Espanya en comptes de millorar les condicions laborals per atraure gent sense feina ja en terra espanyol. «Correm el risc de fer com fa el Regne Unit amb els infermers espanyols. Com que allà l’ofici no està ben valorat els porten d’Espanya oferint-los millors salaris i aprofitant que estan ben formats. Doncs aquí podem acabar fent igual, però amb els cambrers», afirma l’esmentada font.

Pendents del BOE

¿Què passarà si a un estudiant no li renoven el contracte laboral? Aquí fonts sindicals consultades assenyalen que la lletra petita que reculli el BOE serà determinant. Si l’empresa decideix renovar el treballador podria aquest continuar treballant i mantenir el seu permís de treball sense que hagi de continuar estudiant. Un altre element que la reforma haurà de concretar és quin tipus d’estudis donaran dret a permís de treball. Fonts consultades assenyalen que graus universitaris, màsters, formacions professionals o contínues encaixarien amb la nova normativa, així com els cursos homologables que recullen els serveis públics d’ocupació (en el cas de Catalunya el SOC).

L’altra gran reforma que haurà d’aprovar aquest dimarts el Consell de Ministres és la del règim especial de treballadors autònoms (RETA). El document final va ser consensuat després de més de sis mesos de negociacions amb patronal i sindicats i donarà un tomb a l’esquema de cotitzacions a partir del 2023. Fins ara era el treballador per compte propi que elegia quina quota volia pagar, i el 85% dels treballadors optava per la quota mínima (de 294 euros). A partir del gener de l’any que ve haurà de pagar en funció dels rendiments nets que obtingui del seu treball, i aquests són el resultat de restar les despeses deduïbles als ingressos obtinguts.

La reforma estableix 15 trams d’ingressos que dibuixen 15 quotes diferents, i és el 2023 la mínima de 230 euros i la màxima de 500 euros. El sistema és regressiu, o sigui que exigeix –percentualment– una contribució més gran a aquells que menys guanyen en comparació amb els que més. No obstant, és menys regressiu que l’actual, ja que tots podien pagar la quota mínima. Segons els càlculs de la Seguretat Social, entorn d’1,5 milions d’autònoms pagaran menys quota, prop de mig milió pagarà una quota molt semblant a la mínima actual i el milió restant pagarà més.