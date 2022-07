Un jove reclama a Sanitat pels efectes de la vacuna del coronavirus

El 6 de juliol de 2021, C. S. LL. va anar a vacunar-se contra el coronavirus a un centre cívic de Badalona, on li van administrar la fórmula de Pfizer. Després de la punxada, va estar descansant els 15 minuts preceptius, tal com li van recomanar els sanitaris. Passat aquest temps, va agafar la moto i circulant amb ella per Sant Adrià va patir un desmai que va motivar un greu accident. Ara el seu advocat, Pedro Santamaría, del despatx de Vosseler, ha presentat una reclamació administrativa contra Sanitat, en entendre que el sinistre es va produir substancialment per «una reacció» adversa a la vacuna.

Una de les proves que aporta l’advocat per mantenir la seva tesi és que, després de l’accident i quan estava ingressat a l’Institut Guttmann, al jove se li va administrar la segona dosi i que va tornar a patir una hipertensió severa i bradicàrdia, igual que abans del sinistre de moto. Aquest empitjorament de salut va originar que C. S. LL. fos traslladat d’urgència a l’Hospital de Can Ruti. Segons l’advocat, les gravíssimes lesions patides pel denunciant es deuen, «sense cap dubte», a un efecte advers a la vacuna. Entre les descrites hi ha afeccions del sistema nerviós central (cefalees, marejos) i del sistema musculoesquelètic. El lletrat també destaca que el lesionat era professional de la gimnàstica i participava en proves extremes, així que gaudia de molt bona salut.