L’empresa catalana manté el nivell d’emissions de CO2 malgrat el compromís per al 2030

Les empreses catalanes no van reduir el volum d’emissions de CO2 durant el 2021 i el compromís de mitigar els nivells de contaminació per al 2030 es complica. Les emissions generades en el sector primari, especialment en agricultura i ramaderia, porten anys estancades malgrat els recursos públics destinats des de la Unió Europa per disminuir-les. Altres sectors no regulats mediambientalment, com és el transport -que genera gairebé un terç de les emissions de gasos d’efecte hivernacle-, tampoc no estan reduint la seva empremta ecològica al ritme en el que haurien de fer-ho per complir amb els objectius i únicament aquelles activitats regides per compromisos vinculants aconsegueixen mitigar el seu impacte contaminant, tal com constata la memòria del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), publicada ahir.

Per cada euro generat a l’economia catalana, ja sigui a les produccions de béns o serveis, s’emeten 0,18 tones de CO2. Una ràtio menys contaminant que fa una dècada, quan el 2011 era de 0,25 tones de CO2/euro, però que fa dos anys que està estancada. En tot cas, les companyies amb activitat a Catalunya tenen sistemes energètics i mecanismes de gestió de residus més eficients que la mitjana de les empreses espanyoles, que contaminen un 21% més i registren una ràtio de 0,23 kg CO2/euro. Estabilització L’indicador d’emissions permet calibrar l’eficiència que tenen els sistemes productius i aïllar els efectes conjunturals, com ara la frenada de producció de l’economia que està provocada pel coronavirus i que es tradueix en reduccions dels nivells de contaminació. L’any 2021 a Catalunya les emissions es van estabilitzar al voltant dels 43,9 milions de tones de CO2 a l’any, que representen el 15,9% del total d’emissions generades a tot Espanya.