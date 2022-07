El Grup Social ONCE a Catalunya ha fet un comunicat en el qual ha informat que l'entitat va contribuir en el 2021 en l'economia catalana amb el 0,31% de l'ocupació i el 0,17% del producte interior brut (PIB), segons un estudi elaborat per la firma PwC.

A Catalunya l'ONCE compta amb 6.736 treballadors, en el passat any 2021 va impulsar uns altres 1.535 llocs de treball i va convertir en indefinits 303, 12 a Girona, 78 a Barcelona, 14 a Tarragona i cinc a Lleida.

Aquests 1.535 lloc de treball van ser, majoritàriament, per a persones amb discapacitat, i quasi la mitat eren dones. Aquestes feines eren tant per a dins com per a fora de l'organització, amb intermediació de la Fundació ONCE.

Enric Botí, el delegat territorial de l'ONCE a Catalunya, s'ha mostrat satisfet «d'unes xifres que són molt més que números. Són projectes únics d'esperança i il·lusions per a les persones amb discapacitat, persones que ho tenen més difícil perquè són més vulnerables. Tenen així una palanca per tirar endavant d'una manera digna».

Per un altre costat, les vendes de loteria a Catalunya han ascendit a 211 milions d'euros en el 2021, una xifra que encara no arriba a la registrada en el 2019 (226 milions d'euros). En el comunicat l'entitat ha recordat que cada cent euros ingressats per vendes de loteria, 55,1 euros tornen als ciutadans en forma de premis; 22,2 euros es destinen als salaris dels venedors; 10,7 euros va per al pagament de la resta de la plantilla i per a gastos de gestió, i 9,6 euros van dirigits als serveis socials. La resta, 2,4 euros, es divideix en un extra per als treballadors, per a desenvolupament de programes especials per a persones cegues i per a inversions de futur.

Per finalitzar, també han recordat que en el 2021 l'ONCE va recolzar a 450 persones sordcegues, va donar cobertura total a 1.164 estudiants cecs i va facilitar 159 gossos guia. A més, la Fundació ONCE va impulsar projectes que van arribar a 142 associacions i entitats, mentre les empreses del grup Ilunion van contractar 194 persones fixes, amb una inversió de quasi 3 milions d'euros. Tot això a Catalunya.