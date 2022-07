El Govern ha aprovat un sostre de despesa de 198.211 milions d’euros, un 1,1% més que el 2022. És el límit que podran gastar les administracions públiques el 2023 i el pas previ a l’elaboració dels Pressupostos Generals de l’Estat per al proper exercici. Els equips del Ministeri d’Hisenda, encapçalat per María Jesús Montero, i de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, en representació de les dues parts del Govern de coalició, van acordar abans la xifra, que és la més gran de la història. Sense incloure els recursos europeus dels fons Next Generation puja a 173.065 milions, un 1,9% més. També hi ha una transferència de 19.888 milions per a la Seguretat Social, fet que suposa una alça del 8,1% respecte aquest any.

Montero va especificar que els comptes per a l’any que ve incorporaran els ingressos previstos pels impostos temporals a les companyies energètiques i la banca, xifrats en 3.500 per a l’any que ve. Totes dues figures s’inclouran en un projecte de llei que entrarà aquesta mateixa setmana al Congrés i Montero va reiterar que la intenció és prohibir que les empreses puguin traslladar aquesta càrrega als clients i usuaris. L’any passat aquest topall de despesa va tornar a ser de rècord amb 196.142 milions, una xifra molt similar a la del 2021, que va ser l’exercici en què es va fer un veritable salt, amb 196.097 milions gràcies a uns 26.000 milions previstos pels fons europeus Next Generation, inclosos per primera vegada. El 2022 es van incloure 25.622 milions d’euros. L’objectiu és seguir un any més amb la relaxació de les regles fiscals autoritzades per Brussel·les. Tot i això, es manté la «responsabilitat fiscal», amb un dèficit que serà del 5% del PIB aquest any i del 3,9% l’exercici que ve, va explicar Montero. Si es compleixen les previsions, s’haurà reduït el desfasament de caixa un 60% des de la pandèmia, va explicar. Per a les autonomies s’incrementa el marge de dèficit del 0,1% al 0,3% del PIB, que assumeix l’administració central, en passar del 3,4% al 3,2% l’any que ve. Els ajuntaments i els ens locals tindran un superàvit del 0,1% del PIB i la Seguretat Social mantindrà un dèficit del 0,5% del PIB. En aquesta ocasió, l’alça de la inflació, que es preveu que continuï a nivells elevats tot l’estiu, ja està pressionant els comptes de llars i empreses. De fet, en les previsions, l’executiu preveu que la inflació tancarà l’any al voltant del 7,8% Negociació «dura» Des del Govern assumeixen que serà «dur» negociar un projecte de Pressupostos per al 2023 que inclourà l’increment de la despesa en Defensa per assolir l’objectiu d’arribar a un 2% del PIB el 2029, compromís assolit en la Cimera de l’OTAN a Madrid. De tota manera, l’acord entre els socis de Govern alleuja una mica les tensions. Segons fonts de l’executiu, els nous pressupostos podran donar continuïtat a les transformacions econòmiques, la creació de llocs de treball, combatre la inflació, protegir les persones, millorar els serveis públics i impulsar la transició ecològica. Unides Podem i els socis prioritaris per al Govern com ERC van mostrar el seu rebuig a l’augment de les partides per a defensa i, en contraposició, van instar a prendre mesures «contundents» d’augment de despesa social. Tot i això, el sostre de despesa aprovat ha estat vist amb molt bons ulls pel sector morat de l’executiu, cosa que facilita les negociacions. Díaz va assegurar que és un «pas decisiu» per conformar els comptes públics del 2023. El mateix va fer la secretària general de Podem i ministra de Drets Socials, Ione Belarra, que a Twitter va aplaudir que la decisió del Consell de Ministres permetrà al Govern «construir uns pressupostos a l’alçada del que el nostre país necessita». Tot i això, fonts morades van destacar que «el Govern ha de continuar treballant per reorientar el seu rumb i recuperar el ritme» i que, per això, seran necessaris «pressupostos expansius».