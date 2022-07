Uns 500 milions més per a despesa. Aquest és el marge addicional amb què comptarà la Generalitat l’any que ve per a despeses. Aquest augment de disponibilitat està relacionat amb l’increment del dèficit previst per a les autonomies, que del 0,1% passarà al 0,3% del PIB. Aquest és el plantejament que portarà la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero al Consell de Política fiscal i Financera (CPFF) que se celebrarà avui a Madrid. L’augment del marge de despesa ha estat una de les peticions reiterades per part del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d’Economia, Jaume Giró. I més després de la relaxació de les regles fiscals autoritzada per la Comissió Europea com a conseqüència de les despeses provocades per la pandèmia, a la qual després s’han sumat els efectes de la guerra a Ucraïna.