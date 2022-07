La vicepresidenta primera i ministra d’Afers Econòmics, Nadia Calviño, va assegurar ahir que el país ha recuperat el camí de creixement després de la pandèmia. L’indicador diari d’activitat reflecteix el manteniment d’«un fort creixement» malgrat la guerra a Ucraïna entre els mesos d’abril i juny, va assegurar. El Govern manté una previsió de creixement del 4,3% per a aquest any, que baixarà al 2,7% el proper exercici, fet que suposa una revisió a la baixa en vuit dècimes pels elevats preus de l’energia i la desacceleració en el conjunt de la Unió Europea. L’atur tancarà aquest any en el 12,8% i en el 12% el que ve.

Les estimacions s’acosten a les realitzades per altres entitats com la Comissió Europea, però discrepa de la del Fons Monetari Internacional (FMI), que ha rebaixat l’alça prevista del PIB fins al 4% aquest any i el 2% el que ve. Calviño va destacar que tots els organismes preveuen un «fort creixement» aquest any, al voltant del 4% i del voltant del 2,7% l’exercici que ve. L’evolució actual es basa en l’«excel·lent comportament» del mercat de treball, la inversió, el sector exterior i la bona evolució dels comptes públics, va explicar la vicepresidenta. Va destacar que l’ocupació creada és de «més qualitat». Al juny gairebé la meitat dels contractes signats van ser indefinits, va afirmar.

Afiliació a la Seguretat Social

Calviño va recordar que l’afiliació a la Seguretat Social ha arribat als 20,4 milions de persones i que l’atur s’ha reduït per sota dels tres milions d’aturats. També atribueix l’evolució al creixement fort de la inversió en béns d’equip i propietat intel·lectual impulsada pel pla de recuperació; l’evolució favorable del sector exterior, que es reflecteix en la sorpresa positiva registrada pel turisme durant el primer semestre i la consolidació fiscal.

L’actualització del quadre macroeconòmic recull les dades més recents i revisa la composició del creixement. D’aquesta manera, el sector exterior passa a contribuir positivament al creixement, 0,5 punts percentuals, gràcies al bon comportament de les exportacions en la primera part de l’any, així com la bona evolució del turisme, que s’espera que aquest any recuperi el 95% del nivell del 2019. Calviño va admetre que el principal repte és la inflació, que se situarà aquest any al voltant d’una mitjana del 7,8%. Tot i això, hi ha 14 països europeus amb una taxa superior a l’espanyola.