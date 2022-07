La pujada de sou dels funcionaris públics encara és una incògnita i els sindicats amenacen amb una tardor plena de mobilitzacions si el Govern no s’asseu a negociar amb ells. La ministra d’Hisenda i responsable de la Funció Pública, María Jesús Montero, va evitar ahir després del Consell de Ministres aclarir quina xifra d’increments estudien des del seu departament i la va lligar a la negociació d’un pacte de rendes, juntament amb un acord salarial al sector privat. Prop de 3,4 milions d’empleats públics estan ara mateix pendents de l’increment retributiu que acabi incorporant el Govern al projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any que ve.

Montero va reafirmar la seva intenció de negociar amb els sindicats la pujada salarial per al proper any, un tràmit formal necessari però que no necessita en última instància finalitzar la negociació amb acord. Les nòmines d’aquests 3,4 milions de treballadors públics és una de les cartes que es guarda l’executiu per arrossegar la negociació i l’acord amb patronal i sindicats de cara al pacte de rendes que persegueix amb la intenció de contenir l’escalada inflacionista que s’està produint. Fins ara incorporar els funcionaris a aquest pacte ha estat una reivindicació dels empresaris, pressionant perquè el Govern marqui un límit baix que serveixi de referència a l’empresa privada per no arribar als salaris que li reclamen les centrals sindicals.

Per sota de l’IPC mitjà

I des dels sindicats dubten sobre fusionar les negociacions del sector privat i el públic, especialment des de Csif, amb poder a l’Administració, però fora de la negociació del sector privat. L’any passat l’increment salarial per als funcionaris i el personal laboral va ser del 2%, per sota de l’IPC mitjà en què va tancar l’exercici 2021, que va ser del 3,2%. És a dir, els treballadors públics van perdre poder adquisitiu l’any passat.