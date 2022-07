El banc central de la primera potència mundial assegura que «els indicadors recents de despesa i producció s’han suavitzat. No obstant, la creació de llocs de treball ha sigut sòlida els últims mesos i la taxa d’atur s’ha mantingut baixa». En tot cas, el gran repte és la inflació, que «continua sent alta, cosa que reflecteix els desequilibris de l’oferta i la demanda relacionats amb la pandèmia, l’augment dels preus dels aliments i l’energia i les pressions de preus més àmplies».

El mes passat, el president de la Reserva Federal (Fed) dels Estats Units, Jerome Powell, va avançar que l’organisme mantindrà la seva política de pujades dels tipus d’interès fins i tot a risc que el país entri en una recessió, un escenari que no va descartar. La inflació del 9,1% del juny, al nivell de fa 40 anys, va desencadenar totes les alarmes.

La prioritat de l’autoritat monetària és combatre una inflació que està disparada. Però a diferència d’Europa, on el problema és d’oferta, als EUA és per accelaració de la demanda per l’alta ocupació, cosa que està reescalfant l’economia.

En una compareixença davant un comitè del Senat dels EUA, Powell va assegurar que un «aterratge suau» de l’economia continua sent l’objectiu de la Fed (és a dir, una baixada de la inflació que afecti el mínim l’activitat econòmica), però va admetre que aquest escenari és cada vegada «més difícil».