La crisi econòmica té tres víctimes predilectes: el carro de la compra, els subministraments energètics, i els lloguers d'habitatges. En aquest sentit, els inquilins de la majoria de Catalunya viuen un malson: cada vegada hi ha menys pisos de lloguer i, a més, els pocs que hi ha tenen un preu desorbitat. Per aquest motiu, hi ha gent que pensa a mudar-se, tot i que això suposi canviar de ciutat o poble. Davant aquesta situació, a continuació et mostrem els municipis d'Espanya on és més barat llogar un pis.

Baeza, a la província de Jaén, és el municipi més barat per llogar un habitatge a Espanya, amb una renda mitjana de tot just 3,9 euros al mes per metre quadrat, segons l'informe de preus del mes de juny realitzat pel portal immobiliari Idealista. El podi dels sis municipis més econòmics es reparteix entre poblacions de Castella-la Manxa i Andalusia. En segona posició se situa Miguelturra, a Ciudad Real, amb 4,4 euros al mes per metre quadrat, seguit per Linares i Úbeda, totes dues localitats de Jaén que, al costat de Tomelloso, a Ciudad Real, comparteixen un preu mitjà de 4,6 euros/m². Completa el sextet Puertollano, també a Ciudad Real, amb 4,8 euros/m² de preu mitjà. A continuació, se situen dos municipis de la Comunitat Valenciana: Alzira, a València (4,9 euros/m²), i Elda, a Alacant (5 euros/m²). Després d'aquests, venen dos de la província de la Corunya: Ferrol (5,1 euros/m²) i Arteixo (5,2 euros/m²). Amb 5,2 euros/m² també apareixen les localitats de Plasència a Càceres i Valdepeñas a Ciudad Real.