Els membres del tribunal de la 26a edició de la Beca Xiquet Sabater es va celebrar ahir migdia a l’Hotel Sant Roc de Calella de Palafrugell va decidir entregar 3.000 euros a dos estudiants per finançar part dels seus estudis de màster. L’acte es va celebrar ahir migdia a l’Hotel Sant Roc de Calella de Palafrugell.

Així, la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava, amb la col·laboració de l’Obra Social «La Caixa», la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, va atorgar aquestes dues beques a Marc Moner i Soler i a Anna Martín i García. Moner la va rebre de 2.000 euros i l’ajudaran a pagar el Master of Science in Marketing a la Barcelona School of Management a la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona. Mentrestant, Martín destinarà els diners de la beca en cursar el Màster en Planificació i Gestió de Destinacions Turístiques a la Universitat Complutense de Madrid.

Per altra banda, aquest any també s’ha fet entrega de l’Ajut Xiquet Sabater, una beca dirigida a estudiants de cicles formatius de grau superior de la família professional d’hostaleria i turisme. Anna Bassols Moret, que cursarà el Cicle de Gestió d’Allotjaments Turístics al CETT, i Macarena Osorio Carpani, que estudiarà el grau universitari de Turisme, han rebut un ajut total per valor de 500 euros.