Cellnex Telecom ha registrat un resultat net negatiu de 170 milions d’euros fins al juny, per l’efecte de les majors amortitzacions i costos financers derivats de la consolidació de les adquisicions i integracions en el grup. Però la companyia va disparar els seus ingressos i el seu benefici brut d’explotació (Ebitda) en el període un 59%, fins als 1.690 milions d’euros i els 1.282 milions d’euros, respectivament.

Per al conseller delegat de Cellnex, Tobías Martínez, aquests creixements «continuaran tenint un efecte arrossegament important el 2022» quan es consolidin les últimes operacions a exercici complet i s’incorpori el tancament de l’operació amb CK Hutchison al Regne Unit. Així, la companyia confirma les seves perspectives per al conjunt de l’exercici d’arribar a uns ingressos entre 3.460 i 3.510 milions d’euros, un Ebitda que se situaria entre els 2.650 i els 2.700 milions i un creixement del 39% en el flux de caixa lliure recurrent (1.350-1.380 milions).

L’operador neutre comptava a finals del mes de juny amb un total de 103.944 emplaçaments operatius: 4.509 a Àustria, 1.473 a Dinamarca, 10.415 a Espanya, 23.654 a França, 1.864 a Irlanda, 20.699 a Itàlia, 4.073 als Països Baixos, 15.064 a Polònia, 6.048 a Portugal, 7.996 al Regne Unit, 2.764 a Suècia i 5.385 a Suïssa; als quals se sumen 6.442 nodes DAS i Small Cells. A més, preveu desplegar 22.000 emplaçaments més fins al 2030 gràcies als compromisos d’inversió de fins a 6.500 milions amb els seus clients.

En els seus resultats del primer trimestre, els serveis d’infraestructures per a operadors de telecomunicacions mòbils van aportar el 90% dels ingressos, amb 1.529 milions d’euros, fet que suposa un creixement del 70% respecte al 2021. Mentre que l’activitat d’infraestructures de radiodifusió va aportar un 7% dels ingressos, amb 112 milions. I el negoci centrat a les xarxes de seguretat i emergència i solucions per a la gestió intel·ligent d’infraestructures urbanes (IoT i Smart cities) un 3% dels ingressos, amb 50 milions d’euros.

El deute net del Grup –a juny del 2022, excloent-hi els passius per arrendaments– arriba als 14.300 milions d’euros, estant el 86% d’ella referenciada a tipus fix. Cellnex compta amb accés a liquiditat immediata (tresoreria i deute no disposat) per un import aproximat de 7.600 milions d’euros.