Segons els sindicats del sector aeri, USO i Sitcpla, les 18 aturades que han fet els tripulants de cabina de Ryanair entre els mesos de juny i juliol no han servit perquè la companyia mostrés «el més mínim apropament». Per això, els sindicats han convocat als tripulants de Ryanair a continuar amb les aturades que van començar el mes de juny. Ara, cridat als treballadors de la companyia a fer vaga de dilluns a dijous durant els pròxims cinc mesos, començant el 8 d’agost i finalitzant el 7 de gener del pròxim any.

Els treballadors del grup aeri irlandès protesten per la suspensió de les negociacions amb els dos sindicats pel primer conveni de la companyia, i també per reclamar que s’apliqui a la plantilla la legislació espanyola. Tot això, ha provocat cancel·lacions i retards a les bases de la companyia, una d’elles a Girona. A l’aeroport situat prop de Vilobí d’Onyar no s’ha registrat cap cancel·lació durant les aturades, però sí que s’han anat registrant retards, tant en arribades com en sortides -ahir no se’n va produir cap a Girona-.

Tot això s’ha anunciat dins la penúltima jornada d’aturades convocada per aquest mes de juliol, i que es va celebrar al llarg del dia d’ahir-avui es farà l’última del mes-. A part de denunciar que Ryanair no ha volgut seure a parlar, els sindicats també han lamentat que la companyia acomiadés a onze treballadors per exercir el seu dret a vaga, un dels quals, a Girona.