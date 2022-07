Catalunya va liderar el descens de l’atur a Espanya durant l’últim any i la taxa d’atur va tancar el segon trimestre per sota del 10%, una cosa que no passava des del 2008. Pel que fa l’ocupació, l’últim any pràcticament totes les comunitats van incrementar el seu nivell d’ocupació, amb Andalusia (123.800 més), Canàries (121.100) i el País Valencià (119.000) al capdavant. Catalunya va créixer el 3% en ocupats en els últims 12 mesos, fins a un total de 3,5 milions de treballadors en actiu, segons les dades publicades aquest dijous de l’enquesta de població activa (EPA).

Les províncies catalanes van registrar les reduccions més elevades del nombre d’aturats, concretament l’últim any l’atur va baixar en 118.000 persones, fins a un total de 360.500 aturats. La població inactiva, és a dir, que ni estudia ni treballa, va disminuir també i això explica part del descens de l’atur. «Catalunya té una base sòlida per poder afrontar amb més garanties les dificultats de futur», ha declarat el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent.