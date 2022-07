CaixaBank ha guanyat 1.573 milions d'euros al primer semestre de 2022, el que representa un 17,1% més en base comparable als primers sis mesos de 2021, més enllà dels efectes de la seva fusió amb Bankia. Segons el balanç de resultats entregat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'entitat catalana ha impulsat els seus beneficis gràcies a un fort increment de la concessió d'hipoteques, que ha avançat un 58% i a la de crèdits al consum, que creix un 21%. Així mateix, els beneficis també s'incrementen per la reducció de costos per les sinergies de la fusió i les dotacions més baixes destinades a provisions. En canvi, si es té en compte l'impacte generat per la integració el resultat cau un 62,4%.

Tal com ha recordat CaixaBank, durant el primer semestre de l'any passat el resultat va ser de 4.181 milions d'euros, que incloïa una aportació positiva a efectes comptables de 4.300 milions pel fons negatiu de comerç o 'badwill'. Pel que fa als recursos de clients, al primer semestre van pujar a 624.087 fins al juny, un 2,2% més des del darrer trimestre fruit d'un major estalvi. Així mateix, tot i el context d'incertesa econòmica, el balanç mostra també una disminució de la ràtio de morositat, que es redueix fins al 3,2%, el nivell més baix des del desembre del 2008. Al tancament del 2021 era del 3,6%. D'altra banda, els saldos «dubtosos» baixen fins als 12.424 milions, amb una reducció de 937 milions durant el trimestre. Pel que fa als ingressos per dividends cauen un 13,5% fins als 131 milions d'euros, en gran manera per la reducció de les aportacions de Telefónica i BFA. Pel que fa als resultats d'entitats participades baixen un 48,4% després de la venda del vienès d'Erste Group Bank, mentre que els ingressos d'operacions financeres s'incrementen. Així mateix, creixen les comissions bancàries un 1,1%, interanual. Segons ha apuntat el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, l'empresa ha completat un primer semestre «molt positiu» amb el final del procés d'integració amb Bankia, un esforç de reducció de despeses i un «fort creixement» de l'activitat comercial amb activitats com les assegurances o els crèdits a empreses. Menys oficines L'entitat, que presentarà els seus resultats aquest dijous a València, mostra una reducció de costos marcada per la caiguda en el nombre d'empleats -que passa de 49.762 a 45.022 en sis mesos- i sucursals. Pel que fa al nombre d'oficines, CaixaBank mostra una reducció, passant de 5.317 de fa sis mesos a les 4.543 actuals. El nombre de caixers o «terminals d'autoservei» també cau de les 14.426 a les 13.095 actuals.